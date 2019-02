Een op de vijf huisartsen wijst geregeld onterecht nieuwe patiënten af

Ongeveer een op de vijf huisartsen wijst regelmatig om ongeldige redenen een nieuwe patiënt af. Dat staat in een maandag gepubliceerd rapport van de Autoriteit Consument en Markt (ACM), die erop toeziet dat Nederlanders een zo vrij mogelijke huisartsenkeuze hebben.

Dat de keuzevrijheid niet daadwerkelijkheid door elke praktijk wordt nageleefd, blijkt uit een onderzoek onder 240 huisartsen dat de ACM heeft laten uitvoeren. 18 procent weigert geregeld een patiënt terwijl die eigenlijk toegelaten had moeten worden.

De redenen die artsen hebben voor zo’n onterechte afwijzing, lopen uiteen. Zo weigert 6 procent van de onderzochte huisartsen vaak iemand vanwege afspraken met andere praktijken over de verdeling van patiënten. Zo’n “collectieve keuze om geen patiënten van elkaar over te nemen omdat iedereen daarmee een ‘fair share’ van de patiënten en de omzet krijgt” is niet toegestaan, schrijft de ACM.

Gebrek aan kennis

Sommige huisartsen wijzen daarnaast wel eens iemand af omdat hun voorganger heeft gezegd dat ze deze persoon beter niet konden aannemen. Het komt ook voor dat een patiënt niet wordt toegelaten door een huisarts omdat hij of zij wil overstappen vanuit een praktijk waar de dokter in kwestie op dat moment als waarnemend huisarts actief is. Ook dit zijn ongeldige redenen voor weigering, aldus de ACM.

Lees ook: Huisarts in een dorp: dokter, komt u straks even langs?

Dat huisartsen soms de fout in gaan bij het afwijzen van een patiënt, komt volgens de ACM doordat ze niet altijd goed weten wanneer ze een inschrijving wel moeten accepteren en wanneer niet. De mededingingswaakhond gaat samen met de Landelijke Huisartsen Vereniging en de Patiëntenfederatie Nederland een voorlichtingscampagne opzetten die het gebrek aan kennis moet verhelpen. “Zo komt er een nieuwe brochure, Wisselen van huisarts, waarin ook aandacht wordt besteed aan de mededingingsregels”, meldt de ACM.

Het is overigens niet zo dat huisartsenpraktijken verplicht zijn om álle patiënten aan te nemen. Soms mogen ze wel degelijk iemand afwijzen, bijvoorbeeld als de praktijk vol zit of als iemand te ver weg woont. Ook gewetensbezwaar - een patiënt vraagt euthanasie, maar de huisarts wil die niet verrichten - is een gegronde reden voor weigering.