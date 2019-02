‘De meeste omzet komt van tv-zenders’

Het is wéér een zangwedstrijd. Nu met honderd juryleden, in plaats van vier. De kandidaat die de meesten verleidt op te staan en mee te zingen, wint. All Together Now is vanaf 3 mei te zien bij RTL 4. Producent Endemol Shine Nederland zoekt nog deelnemers.

De show was al een succes bij de BBC. Weliswaar niet zo groot als The Voice UK op concurrent ITV, maar het eerste seizoen begin 2018 trok een keurige 4 miljoen kijkers. All Together Now was ook het „snelst reizende format” van 2018, aldus het Britse onderzoeksbureau K7 Media. Inclusief Nederland verkocht Endemol Shine het format aan twaalf landen. Zo werkt een producent: je bedenkt een programma en verkoopt het concept aan zenders elders.

120 bedrijven in 23 landen vormen ESG. Het is ’s werelds grootste onafhankelijke tv-producent. 1,85 miljard euro was de omzet in 2017. Verlies 2017: 121 miljoen. Omzet en winst in Nederland onbekend. Er werken 5.000 mensen. 2 eigenaren heeft de groep: mediaconcern 21st Century Fox en investeerder Apollo Global Management, beide 50 procent. 700 uur aan content produceerde EndemolShine Nederland in 2018. Men maakte 60 titels, waaronder 41 eigen titels. 3 zendergroepen zijn de belangrijkste klanten in Nederland. O.a. Goede Tijden Slechte Tijden en All You Need Is Love (RTL); voor de NPO: Penoza en Spangas (van dochter NL Film), Pauw (van dochter TVBV), Ik Vertrek (Simpel Media) en Zondag met Lubach (Human Factor); en voor Talpa/SBS onder meer The Wall (SBS 6), Master-Chef (Net 5). De producent maakt ook veel programma’s voor Fox Sports. 24 landen zonden The Wall uit, de spelshow met de knikkerbaan. Volgens bonderzoeksbureau K7 Media was het daarmee het format van het jaar. 24 titels van EndemolShine staan in de K7’s top-100 (2018), zoals Dear Or No Deal, MasterChef, Big Brother, Next Top Model en 1 vs 100.

All Together Now toont de huidige ontwikkelingen in de tv-wereld. Nationaal en internationaal. In Nederland moet de show RTL 4 goede kijkcijfers bezorgen in de strijd met Talpa. Zeker nu The Voice dreigt te verhuizen naar Talpa’s SBS 6.

Wereldwijd heeft het programma de sfeer die zenders tegenwoordig willen: het moet gaan over saamhorigheid, feelgood, gezelligheid. Kijkers houden niet langer van een harde strijd met bijtende commentaren van de jury. Verder zijn nieuwe succesvolle formats schaars. In K7’s lijst van de honderd best verkopende programma’s van 2018 staan 53 titels van vijftien jaar of ouder.

Endemol Shine Group (ESG) heeft de meeste formats in de K7-lijst: 24 van de 100. Terwijl in Nederland veel aandacht gaat naar Talpa, en kijkers denken dat oprichter De Mol nog steeds verbonden is aan het bedrijf, noemt ESG zich ’s werelds grootste onafhankelijke tv-producent.

2018 was een rumoerig jaar voor de groep. ESG heeft maanden te koop gestaan, maar kandidaten haakten af, naar verluidt vanwege de hoge schulden van het bedrijf. De Nederlandse tak nam afscheid van co-directeur Iris Boelhouwer, voorheen jarenlang uitvoerend producent en creatief directeur bij de groep. Met jurist Boudewijn Beusmans als enige topman kiest Endemol Shine in Nederland voor een meer zakelijke leiding.

Boudewijn Beusmans (44) is verantwoordelijk voor de Nederlandse productiebedrijven van EndemolShine, waaronder Simpel Media, NL Film, TVBV en Human Factor. Als ‘chairman Northern Europe’ is hij tevens verantwoordelijk voor de EndemolShine organisaties in Duitsland, Polen, Scandinavië en België. Hij werkt sinds 2005 bij Endemol, eerst in juridische en commerciële functies.

Terug naar All Together Now. Hoe verklaart Endemol het succes in een wat uitgewoond genre?

Beusmans: „Het is belangrijk voor de BBC. De omroep wilde investeren vanwege een duidelijk gat in de programmering. Het format omarmt diversiteit. Het is geen traditionele zangwedstrijd; het gaat eigenlijk over de honderd juryleden.”

Hoe pas je een Brits format aan voor bijvoorbeeld Nederland?

„Het is het slijpen van een diamant. Dat heeft met allerlei facetten te maken: licht, decor, het aantal zangers per aflevering, hoe de presentator omhoog klimt naar de jury op de tribune. En wat vaak onderbelicht blijft: hoe je met een bepaald budget de show kan maken voor een zender. Het BBC-budget is twee, drie, vier keer zo hoog als in Nederland. Dat vraagt veel van de productieteams. Met minder geld kun je minder repeteren, moet je meer doen op een dag.”

Endemol Shine is groot in amusement. Maar in Nederland is daar minder vraag naar dan vroeger. De NPO wil het niet meer, Talpa is hofleverancier van SBS.

„Voor All Together Now lag RTL sterk voor de hand. En ja, we hebben te maken met de warme banden tussen Talpa en SBS. Maar All Together Now had ook op de publieke omroep gepast. Zelfs al zendt de NPO minder amusement uit. Ik bedoel vooral vanwege diversiteit, pluriformiteit. Budgettair was het voor de NPO misschien wel een uitdaging geweest.”

Neemt RTL nu een voorschot op het verdwijnen van The Voice?

„Wat mij betreft past All Together Now prima naast The Voice.”

Profiteert u van de strijd tussen RTL en Talpa? Is er meer vraag naar onderscheidende programma’s?

„De concurrentie tussen RTL en Talpa is goed voor de markt. Het zal de jacht op content versterken. De vraag neemt alleen maar toe. De behoefte aan sterke merken is groter dan ooit.”

ESG teerde lang op gouden titels als MasterChef en Big Brother. Raken die niet een keer uit de mode?

„Wereldwijd blijven langlopende titels heel belangrijk. MasterChef is komend jaar in 60 landen te zien en Big Brother hebben wij vorig jaar in 25 landen op tv gebracht en is inmiddels in 62 landen te zien.”

Maar al jaren niet meer in Nederland. Keert Big Brother hier ooit nog terug?

„Dat is wel onze ambitie. Het is relevanter dan ooit in de huidige context. We weten meer en meer van elkaar. Het blijft een interessante vraag wat er gebeurt als je mensen met elkaar in één huis zet. Big Brother biedt de kans om relevante maatschappelijke thema’s aan te kaarten.”

Waar zou dat dan moeten komen? De NPO heeft geen geld, SBS 6 heeft al Utopia. Weer naar RTL?

„We zijn met verschillende partijen in gesprek over de terugkeer van Big Brother. Het format hoeft ook niet uitsluitend op één zender. Je kunt ook denken aan meerdere platformen waarbij sommige content exclusief is voor een bepaald platform.”

Zoals een combinatie van RTL, Videoland en de Persgroep? U tekende vorig jaar een ‘strategische samenwerking’ met de uitgever. RTL en de Persgroep hebben ook zoiets. De uitgever wil bovendien groeien in online tv – kijk naar de ochtendshow van het AD.

„Dat zou een mogelijkheid kunnen zijn. Big Brother blijft natuurlijk een relatief duur programma. Het loopt drie maanden. Je kan je er wel mee op de kaart zetten. Zo heeft Channel 5 zich met Big Brother sterk weten te positioneren in het VK.”

Over de verkoop die niet doorging: waarom is het uw eigenaren, 21st Century Fox en Apollo, niet gelukt een koper te vinden voor ESG?

„Dat zijn zaken die boven ons hoofd plaatsvinden. Die gesprekken zijn vertrouwelijk, maar voor de aandeelhouders was ‘niet verkopen’ ook altijd een optie. We zijn in elk geval blij dat we konden blijven investeren in nieuwe programma’s.”

Disney neemt Fox over. En Disney, wordt gezegd, wil enig eigenaar zijn.

„Wij zijn weliswaar een grote producent, maar Endemol Shine wordt slechts een klein onderdeel van het Disney-concern.”

Was hier in Nederland onrust of onzekerheid over de verkoop?

„We zijn het wel enigszins gewend. Ik zit hier nu dertien jaar. En ik heb meerdere aandeelhouders meegemaakt. Maar iedere keer zijn we er beter uit gekomen.”

Beter? Niet als een durfinvesteerder dure overnames doet en u opzadelt met hoge schulden.

„Te veel schulden is niet goed. Maar het heeft ook voordelen als je eigendom bent van een private equity-fonds. We hebben de afgelopen jaren de financiële systemen geprofessionaliseerd, sterk op de kosten gelet.”

Sinds november 2018 bent u enig directeur. Waarom ging Iris Boelhouwer weg?

„De omslag die wij samen hebben ingezet was afgerond. In het verleden waren we te veel georiënteerd op Nederland. Sinds 2015 proberen we meer aandacht te geven aan titels met internationale potentie. We wilden actiever worden in de groep.

„Elk kwartaal komen we met vertegenwoordigers van collegabedrijven samen. Iedereen neemt zijn nieuwste, meest belovende titels mee. Nederlandse titels? Big Bounce Battle, de trampolinewedstrijd die we aan Duitsland, Frankrijk en de VS hebben verkocht, The Talent Project, De weg naar het miljoen.”

Netflix heeft de televisie de afgelopen jaren radicaal veranderd. Voor uw klanten een bedreiging, maar voor u een kans. ESG-bedrijven maakten veelgeprezen series als Black Mirror, Peaky Blinders, Dark in Duitsland, The Bridge in Denemarken. Is Netflix al belangrijker dan uw traditionele klanten?

„We halen op dit moment nog de meeste omzet van traditionele zenders, maar Netflix is een heel belangrijke klant. Al vanaf het begin. De ‘streamers’ zijn een belangrijke groeibron. Netflix, maar ook Amazon, Facebook, Apple en Google. En er komt nog veel meer aan. Bij de streamers ligt het accent nu ook op non-fictie. Denk aan reality als Queer Guy for the Straight Guy van Netflix, bakprogramma Nailed It!, kookdocumentaires.”

Welke rol kan Endemol in Nederland spelen? Nederlands drama blijkt lastig te verkopen in het buitenland.

„Een voorbeeld is de film Bankier van het verzet die is verkocht aan Netflix. En de thrillerserie De 12 van Oldenheim die deze week op een Amerikaanse streamingdienst te zien is en reist naar Japan en Rusland. Er is meer vraag naar niet-Engelstalige drama. Ook vanwege de eis van de Europese Commissie dat videodiensten een bepaald percentage Europese producties moeten bieden. Ik denk dat Nederland vooral een productieland kan zijn. Wij bieden hier een goede productiewaarde voor een fatsoenlijke prijs. Nu al komen ze vanuit het buitenland voor opnamen naar onze studio’s in Amsterdam.”

Wat zijn de voordelen van het werken met Netflix?

„Creativiteit: er is veel ruimte. En Netflix werkt niet met kijkcijfers.”

Netflix maakt sporadisch cijfers bekend. Critici twijfelen aan de juistheid ervan. Vertellen ze u hoe uw producties scoren?

„Af en toe hoor je wel eens iets. Zo meldden ze laatst wie keken naar Dark, de eerste Duitse Original van ons dochterbedrijf Wiedemann & Berg. 90 procent van de kijkers kwam van buiten Duitsland, onder meer uit Brazilië.”

En wat zijn de nadelen?

„Streamers als Netflix kopen wereldwijd de uitzendrechten van een productie. Dat is anders dan wij gewend waren. Als een productie een succes was in één land, probeerden we de exclusieve, lokale rechten vervolgens te verkopen in andere landen. Dat moet Netflix nu in één keer vergoeden.”

Naast het werk voor online videodiensten heeft ESG geprobeerd een YouTube-netwerk op te zetten. Waarom is dat mislukt? Moest u teveel inkomsten delen met YouTube?

„Het opzetten van zo’n wereldwijd netwerk heeft niet gewerkt voor de groep. Het blijft een lastig verdienmodel. Dat neemt niet weg dat online content onderdeel blijft van onze kernactiviteiten. Voorbeelden in Nederland zijn het succesvolle Legends of Gaming – 450.000 abonnees, 84 miljoen views – waarin we nauw samenwerken met KPN, en Edivisie met de eredivisieclubs en Fox. Zo bereiken we belangrijke doelgroepen.”