College Rotterdam ontkent bredere betrokkenheid lekken

Het Rotterdamse college ontkent „ten stelligste” dat wethouder Bas Kurvers (Bouwen en Wonen, VVD) ook betrokken was bij een lek-affaire in het stadhuis. Maar desgevraagd wil het college niet reageren op een app-bericht, waarin staat dat Kurvers wist van het lekken van een intern document over het zogenoemde Schiekadeblok.

De lek-affaire heeft de coalitie van VVD, D66, GroenLinks, PvdA, CDA en CU-SGP onder spanning gezet. De zaak begon met een kritisch Rekenkamer-rapport over het miljoenendebacle rond het Schiekadeblok naast Rotterdam Centraal, dat een bruisend werk- en woongebied van 240.000 vierkante meter moest worden. De Rekenkamer stelt dat de opgestapte wethouder Adriaan Visser (D66) als topambtenaar in 2009 grotendeels verantwoordelijk was voor de verliezen bij dit mislukte herontwikkelingsproject.

Meerdere wethouders en raadsleden van coalitiepartijen bereidden de verdediging tegen dit rapport voor. Het ‘team-Kurvers’ met wethouder Bas Kurvers deed de bestuurlijke voorbereiding vanuit het college, CDA-fractievoorzitter Christine Eskes zou de Rekenkamer vanuit de raad pareren, bevestigen bronnen.

Visser lekte zelf een powerpointpresentatie voor het college van 23 juni 2009 aan de pers, die moest aantonen dat er vooraf wél een zorgvuldige risicoanalyse was gemaakt. Die presentatie, ook in bezit van NRC, is volgens de Rekenkamer geheim. Visser nam op 5 februari ontslag toen het lekken uitkwam. Ook CDA-fractievoorzitter Eskes heeft die dag bekend dat ze deze presentatie heeft gelekt.

App-bericht

Uit een app-bericht van CDA’er Eskes aan D66-wethouder Visser van zaterdag 26 januari blijkt dat VVD-wethouder Bas Kurvers ook al eerder op de hoogte was van het lekken. Het app-bericht, dat circuleert in de omgeving van het Rotterdamse stadhuis, is in bezit van NRC.

CDA-raadslid Eskes uitte eerder die zaterdag kritiek bij RTV Rijnmond op het Schiekadeblok-rapport en eerdere rapporten over bijvoorbeeld bestuurlijke druk en wijkteams. Later die middag, om tien voor half zes, appte Eskes aan Visser dat „de presentatie” aan RTV Rijnmond was gelekt. „Bas weet dit inmiddels”, schrijft Eskes, doelend op wethouder Kurvers. „Maar niemand weet dat het bij mij vandaan komt. En dat houd ik graag even zo.”

Nog een Rotterdamse wethouder wist van lekken

Oud-D66-wethouder Visser bevestigt desgevraagd dat hij het bewuste appje op 26 januari van CDA-fractievoorzitter Eskes heeft gekregen en dat het hier gaat om VVD-wethouder Bas Kurvers. Verder wil Visser niet ingaan op deze zaak en zijn vertrek uit de politiek en „liever vooruitkijken”, zegt hij. Eskes wil desgevraagd niet reageren op haar appje.

Het Rotterdamse college stelt nu dat het alleen „geruchten” kende over „mogelijk lekken”. Wie er lekte, was op dat moment niet bekend bij het college, aldus een verklaring. De oppositie heeft een spoeddebat aangevraagd over de zaak.

In opdracht van burgemeester Ahmed Aboutaleb wordt een onafhankelijk feitenonderzoek uitgevoerd naar het lekken.