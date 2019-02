Childish Gambino, Kacey Musgraves winnaars bij Grammy’s

Zanger en rapper Childish Gambino was een van de grote winnaars van de Grammy Awards, de Amerikaanse muziekprijzen die zondagnacht zijn uitgereikt in Los Angeles. Zijn nummer ‘This is America’ werd uitgeroepen tot Record van het jaar en Nummer van het jaar, de eerste keer dat een rapnummer die prestigieuze prijs won.

In totaal won Childish Gambino, een alias voor Donald Glover, vier Grammy’s waaronder ook Beste videoclip. Hij was niet aanwezig bij het gala van de Grammy’s in het Staples Center.

Countryzangeres Kacey Musgraves won de prijs voor Album van het jaar, de belangrijkste prijs van de avond, voor haar werk Golden Hour. Eerder op de avond won ze voor die plaat ook Country Album van het jaar.

Zangeres Lady Gaga won drie prijzen, waaronder twee voor haar hit Shallow uit de film ‘A Star Is Born’. Ze vertolkte het nummer zonder haar duetpartner Bradley Cooper, die in het Verenigd Koninkrijk was voor de Britse filmprijzen, de Bafta’s.

De Britse zangeres Dua Lipa won de Grammy voor beste nieuwe artiest. Rapper Cardi B won als eerste vrouw de prijs voor Rap album van het jaar, voor haar album ‘Invasion of Privacy’. Zangeres H.E.R. won de Grammy voor R&B album van het jaar.

Een van de hoogtepunten van de show in het Staples Center in L.A., die werd gepresenteerd door zangeres Alicia Keys, was een eerbetoon aan de countryzangeres Dolly Parton. Diverse artiesten, onder wie Katy Perry en Miley Cyrus, deelden het podium met Parton tijdens een medley van vijf van haar nummers, waaronder Jolene en 9 to 5.

Jennifer Lopez leidde een eerbetoon aan Motown, met onder meer Smokey Robinson. En Diana Ross zong twee van haar nummers, waaronder Reach out and Touch, tijdens een eerbetoon ter gelegenheid van haar 75ste verjaardag.

Het Metropole Orkest heeft zondag geen Grammy gewonnen. Het orkest was genomineerd in de categorie ‘Best Jazz Vocal Album’. De prijs werd gewonnen door Cécile McLorin Salvant, voor het album ‘The Window’.

Het Metropole Orkest was genomineerd voor het album ‘If You Really Want, gemaakt onder leiding van Vince Mendoza met vocalist en gitarist Raul Midón, aldus het ANP. Het was de achttiende keer dat het orkest kans maakte op een Grammy; in 2016 won het orkest een Grammy.

Het orkest feliciteerde de winnaar, met wie het in 2016 heeft samengewerkt en dit jaar opnieuw zal optreden, op Twitter. “We houden van je album en hopen het podium in de nabije toekomst opnieuw te delen”.