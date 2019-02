De nieuwe bondscoach kent de Nederlandse handbalsters tot in detail

Amper op de hoogte van Helle Thomsens plotse vertrek als bondscoach van het Nederlands vrouwenhandbalteam, wist Emmanuel Mayonnade (35) wat hem te doen stond: solliciteren. Dé kans om zijn vleugels internationaal uit te slaan. Nederland geeft hij een hoog kwaliteitskeurmerk, een team naar zijn hart. Maandag werd Mayonnade gepresenteerd, daarna zette de trotse Fransman zijn handtekening onder een contract dat hem tot en met de Olympische Spelen van 2020 als bondscoach aan Oranje bindt.

Het voorwerk heeft Mayonnade, die graag ‘Manou’ genoemd wil worden, verricht bij Metz Handball, dat hij drie keer op rij naar de Franse landstitel leidde. Een prestatie van formaat waarmee hij in het sterke handballand Frankrijk zijn curriculum vitae danig opwaardeerde én de interesse van de Nederlandse bond wekte.

Maar zijn ware proeve van bekwaamheid tegenover technisch manager Paul van Gestel legde Mayonnade af in een begeleidend document van vijftien pagina’s met een sterkte-zwakte-analyse van het Nederlands team, gecombineerd met zijn visie voor de toekomst. Dat maakte indruk. Enkele gesprekken en een positief advies van de spelersraad later was hij, ondanks sterke concurrentie van vijftien collega’s, in unanimiteit gekozen tot nieuwe bondscoach van Nederland.

Bescheidenheid

Mayonnade moet op het nationale sportcentrum Papendal, waar hij aan de pers werd voorgesteld, wennen aan zijn nieuwe rol. Als clubcoach is hij vertrouwd met belangstelling van de media, maar zo massaal en verwachtingsvol als maandag in Nederland, is nieuw voor hem. Hij profileerde vooral bescheidenheid; zijn internationale carrière moet tenslotte nog beginnen. Wat voor type coach hij is? Een harde werker, die handbal eet, drinkt, leeft en slaapt, zegt hij zelf. En goed is geïnformeerd, want Mayonnade blijkt alles van het Nederlands team te weten, tot in detail. Hij kent alle speelsters zonder ze ooit gesproken te hebben. Een kwestie van de sport vanuit een diepe, intrinsieke belangstelling intensief volgen, is zijn opvatting.

Bij het Nederlands Handbal Verbond (NHV) zijn ze in hun sas met Mayonnade. Van Gestel denkt een kwalitatief gelijkwaardige opvolger van Thomsen te hebben gevonden en daarmee de onrust in de nationale selectie te hebben gesust. De speelsters waren verontwaardigd over het vertrek van Thomsen en verweten het NHV een hoge mate van amateurisme. Maar zand erover, want alle energie moet worden aangewend om de Spelen van Tokio in 2020 te halen, is de heersende opvatting. Aanvoerster Danick Snelder, die bij de presentatie van Mayonnade aanwezig was: „Ik kende hem niet persoonlijk, maar kreeg een goede indruk. Hij is energiek en daadkrachtig. Mijn opvatting: het verleden laten rusten, aan de slag en hopen op een klik.”

Zijn leeftijd doet vermoeden dat Mayonnade een beginnende coach is. Niets is minder waar. Hij heeft al twaalf jaar ervaring. Op z’n 23ste werd Mayonnade coach van het bescheiden Mios-Bigonas, in zuid-westelijk Frankrijk. Zijn grootvader, de clubvoorzitter, vond dat hij de rol van de toenmalige, plotseling overleden coach moest overnemen. ‘Ben je er klaar voor?’, vroeg zijn opa. ‘Nee’, antwoordde Mayonnade, die zich nog te jong vond voor zo’n verantwoordelijke taak. Maar hij had geen keus. ‘Jij moet het doen’, zei grootvader zonder tegenspraak te dulden. Hij had oog voor kwaliteit, want onder Mayonnades leiding won Mios-Bigonas tweemaal de Franse beker. Dat wekte de interesse van een van de verliezende finalisten, Metz Handball, dat hem in 2015 binnenhaalde.

Brede taalbeheersing

Inmiddels vindt Mayonnade zichzelf goed genoeg om naast zijn club een nationale ploeg te coaches, een gangbare combinatie onder topcoaches. Internationale ambitie betekent internationale oriëntatie en een bredere taalbeheersing dan alleen Frans. Mayonnade besefte dat en begon een half jaar terug met Engelse les. Het moet gezegd: ondanks zijn accent maakt hij zich goed verstaanbaar. Nu blijkt dat Pays Bas deels zijn werkterrein wordt, wil Mayonnade ook zo snel mogelijk Nederlands leren.

Met zijn plannen voor de Nederlandse ploeg hield Mayonnade zich vooralsnog op de vlakte. Hij ziet grote perspectieven, tot een olympische medaille aan toe, maar hij hield voor zich hoe hij dat te bereiken. Als het aan hem ligt met Nycke Groot, die onlangs bedankte voor Oranje. De nieuwe coach betreurt haar besluit, maar zal Groot niet benaderen om terug te komen. Vindt-ie niet netjes. Maar een verzoek op een later tijdstip, sluit Mayonnade niet uit. Hoe hij het gemis van ’s werelds beste handbalster dan denkt op te vangen? Simpel: met het team.