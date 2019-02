Zij-instromer lost lerarentekort niet snel op

Goed dat de banken en verzekeraars elders kijken voor hun overtollige personeel, vindt hoogleraar Frank Cörvers van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) in Maastricht. Goed ook dat ze daarbij kijken naar het onderwijs.

Toch lost het maandag getekende convenant om werknemers uit de financiële sector te helpen met overstappen naar het onderwijs het lerarentekort niet op, verwacht hij. De ondertekenaars willen belemmeringen zo veel mogelijk wegnemen. Lerarenopleidingen doen dat door hun programma op de kandidaat aan te passen, zodat iemand met relevante ervaring sneller afstudeert.

Door de automatisering verdwijnen in de financiële sector vooral administratieve banen. En daar zitten vaak geen hoogopgeleiden bij, en zeker niet de bèta’s, germanisten of neerlandici waar scholen naar op zoek zijn. Cörvers: „Het matcht vaak niet goed.”

Het basisonderwijs kampt de komende jaren met een tekort van 4.200 leerkrachten, becijferde het ministerie van Onderwijs. Bij het voortgezet onderwijs gaat het om 1.072 leraren. Ook het middelbaar beroepsonderwijs komt docenten tekort, vooral bij opleidingen in zorg en techniek.

Er is niet één oplossing, bevestigt Simone van Geest van de Algemene Onderwijsbond AOb. „Zij-instromers worden gepresenteerd als de oplossing, maar de praktijk is hardnekkig. Veel mensen vallen af. Niet iedereen wordt zomaar leraar.”

Intussen signaleert Patrick Banis, directeur arbeidsmarkt van het kenniscentrum voor de publieke arbeidsmarkt CAOP, wel een groeiende belangstelling voor het vak van leraar. „Er komen honderden mensen naar voorlichtingsavonden.” Het gaat ook om mensen, zegt hij, die iets heel anders willen, betekenisvol werk.

Het totale aantal zij-instromers is onbekend. Maar het aantal gesubsideerde zij-instromers – op basis van onder meer inkomen kan iemand subsidie krijgen – groeide in het basisonderwijs tot 355 vorig jaar. Vorig jaar kregen ook 427 zij-instromers voor het mbo subsidie. In het voortgezet onderwijs is de overstap het moeilijkst. Er waren slechts 136 subsidie-ontvangers.

Regionale initiatieven van het bedrijfsleven hebben tot nu toe „enkele tientallen zij-instromers” opgeleverd. Inspanningen van Shell om personeel te stimuleren om onderwijs te geven leidden tot twee extra leraren. Ruime ontslagvergoedingen kunnen helpen financiële obstakels weg te nemen. Een werknemer uit het bedrijfsleven gaat in het onderwijs vaak minder verdienen. Voor iemand met een gezin en een hypotheek valt dat niet mee.

Een overstapper die niet eerder een lerarenopleiding heeft gedaan betaalt 2.000 euro collegegeld. Zodra de kandidaat de assessment van de school heeft gehaald, kan hij of zij naast de deeltijdopleiding al parttime voor de klas staan. Hij geldt dan als ‘benoembaar’ en die status mag hooguit twee jaar duren. Bij de laatste peiling in 2017 was 7,7 procent van de leraren op middelbare scholen nog in deze fase van de opleiding. Een leraar die een ander lesvak kiest, krijgt geen subsidie en betaalt al gauw 6.000 euro collegegeld.

Een werknemer kan tijdens de opleiding deels in dienst blijven bij bank of verzekeraar. De opleiding kan sneller worden afgemaakt, gecombineerd met stages. Soms duurt het te lang voor er een besluit valt over vrijstellingen voor vakken die de zij-instromer al beheerst. „Het is voor ieder individu anders. Dat maakt de opleiding ook duurder”, zegt Cörvers. Als grotere groepen met dezelfde achtergrond instromen, zou dat kosten schelen.

Volgens Banis van kenniscentrum CAOP wordt zij-instroom belangrijker: „Straks komen er minder jongeren op de arbeidsmarkt. Het aantal twintigjarigen dat van de lerarenopleiding of pabo komt, is onvoldoende. Het is goed dat je mensen interesseert voor een nieuwe carrièrestap voordat ze werkloos zijn.”

„Met kinderen werken is iets heel anders dan met volwassenen. Binnen het team deed ik vaak presentaties, maar hier zijn pedagogiek en didactiek belangrijk. Je moet het zo uitleggen zodat iedereen het begrijpt. Dat valt nog niet mee. Je moet je inleven in pubers, geduld hebben, opvoeden.

„Het zogenoemde zij-instromen, waarbij je tijdens het studeren al een baan voor de klas heb, vond ik minder romantisch klinken: je hebt dan direct de verantwoordelijkheid. Ik heb er daarom voor gekozen te stoppen met werken. Twee dagen per week ga ik naar de lerarenopleiding economie in Nijmegen, één dag loop ik stage op een vmbo-school. Op eigen initiatief loop ik nog een dag mee bij een internationale schakelklas voor vluchtelingen. Met de regeling van de bank kan ik het even uitzingen en als ik dit jaar klaar ben, zoek ik een baan.

„Ik werkte twintig jaar bij de bank, op het laatst als senior acceptant. Wat ik deed, vond ik simpelweg niet leuk meer. Ik zat in een ‘verbeterteam’ en elke keer was de conclusie dat er bespaard kon worden op fte’s. Ik wilde iets opbouwends gaan doen. Lesgeven is dat bij uitstek.

Sebastian Doeze Jager (37) ‘Wij zijn praktischer, directer in de klas’



„Ik begon bij de Rabobank als assistent op de hypotheekafdeling en werkte me op tot adviseur private banking, met een eigen klantenportefeuille. Maar ik had niet het gevoel dat er nog een stap binnen de bank was die ik zou willen maken. De bank verandert heel hard en ik heb nog 33 jaar te gaan.

„Het idee om het onderwijs in te gaan, zat al een tijdje in mijn hoofd. Ik ben naar een informatieavond geweest die de Rabobank organiseerde met een schoolbestuur uit Lelystad. Daar kreeg je voorlichting over de procedures en je sprak met mensen uit het veld.

Dat maakte me heel enthousiast. Je hoort vaak over werkdruk, maar in de commercie heb je dat altijd, dus dat stond me niet tegen. Ik had het voortgezet onderwijs in mijn hoofd, maar na een dag meelopen op de basisschool sprak dat me meer aan.

„Maandag en donderdag loop ik stage, dinsdag, woensdag en vrijdag werk ik als financieel adviseur bij de bank en dinsdag- en donderdagavond ga ik naar de pabo in Zwolle. En ook nog eens per maand op zaterdag. Mijn sociale leven lijdt er wel onder, maar ik doe een verkort traject van twee jaar, dus het is te overzien.

„Het werken is voor mij een middel om meester te worden, maar ik sta al met een been buiten de bank. Ik wil weg uit de financiële wereld en volledig voor het onderwijs gaan.

„Als je uit het bedrijfsleven komt, heb je een andere bril op. We zijn praktischer ingesteld en directer in de omgang. Ik denk dat dit een voordeel is voor het onderwijs: je staat er wat meer vanaf en kijkt objectiever.

Je neemt ook meer levenservaring mee dan als je net van de havo komt. En ik heb zelf ook kinderen.”