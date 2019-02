Offensief tegen ‘laatste bolwerken’ IS van start

Strijders van het Syrische Democratische Front (SDF) zijn afgelopen weekeinde op fel verzet gestuit van Islamitische Staat bij een poging om twee laatste dorpen in het oosten van Syrië die nog in handen van IS waren te veroveren.

„De strijd is hevig”, zei zaterdag een woordvoerder van de overwegend Koerdische SDF-strijdmacht, die ook wordt gesteund door de Verenigde Staten. „Degenen die daar zitten zijn het meest ervaren en ze verdedigen hun laatste bolwerk. U kunt zich dan ook de dienovereenkomstige hevigheid en schaal van de gevechten voorstellen.”

De Amerikaanse president Trump zei vorige week al dat hij op korte termijn een officiële verklaring verwacht dat de door de VS geleide coalitie het volledige gebied heeft heroverd, dat sinds 2014 in handen van IS was gevallen. Eerder kondigde Trump al de terugtrekking van circa 2.000 Amerikaanse militairen uit Syrië aan.

Nog geen definitief einde IS

Hoewel IS nog slechts een schim is van de organisatie die grote delen van Irak en Syrië beheerste – een gebied met een bevolking van bijna acht miljoen mensen – is het volgens deskundigen nog te vroeg om van een definitief eind van IS te spreken. Niet alleen beschikt de groep nog over een klein gebied, gelegen binnen het deel van Syrië dat door het regime van president Assad en Rusland wordt beheerst. Het lijkt erop dat de groep ook nog over voldoende leiders, manschappen en wapens beschikt om her en der terroristische aanvallen uit te voeren.

Intussen blijft onzeker of de opperste leider van IS, Abu Bakr al-Baghdadi, nog in leven is. Volgens sommige berichten zou hij dood zijn, anderen stellen dat hij zich nog in Irak verbergt. Vorige week doken er ook berichten op, ontleend aan inlichtingendiensten, dat er in de IS-dorpen die nu door de SDF en haar bondgenoten worden aangevallen een coup tegen Al-Baghdadi’s gezag zou zijn geweest. Die couppoging zou echter zijn mislukt.