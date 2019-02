Louvre Abu Dhabi koopt schilderij Rembrandt

Het Louvre Abu Dhabi heeft in december een schilderij van Rembrandt aangekocht, meldt persbureau AFP. Het gaat om een olieschets die Rembrandt rond 1655 maakte van een biddende jongeman als Christus.

Hoeveel geld het museum heeft betaald voor het schilderij, is niet bekend. Veilinghuis Sotheby’s, dat het schilderij begin december verkocht, verwachtte toen een opbrengst tussen de 6 en 8 miljoen pond, maximaal 9 miljoen euro.

In de tentoonstelling worden vijfennegentig werken van Rembrandt, Vermeer en andere schilders uit de Nederlandse Gouden Eeuw tentoongesteld. Vanaf 14 februari zijn werken uit het Franse Louvre en uit zogeheten The Leiden Collection van een New Yorks verzamelaarsechtpaar te zien. De verzamelaars zijn Thomas S. Kaplan en Daphne Recanati Kaplan, zij bezitten de grootste particuliere collectie van Nederlandse zeventiende-eeuwse kunst ter wereld.

In het najaar van 2017 werd het Louvre Abu Dhabi geopend, nadat er tien jaar aan was gebouwd. Het is het eerste universele museum in de Arabische wereld. De Golfstaat betaalde een miljard euro aan Frankrijk om zo de naam van het gelijknamige museum in Parijs te mogen gebruiken. Het Franse Louvre haalde vorig jaar een recordaantal bezoekers: 10,2 miljoen mensen bezochten het museum.