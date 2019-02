Koploper PSV verliest twee punten in Utrecht

PSV heeft zondagmiddag bij FC Utrecht met 2-2 gelijkgespeeld. Daardoor verzuimde de koploper van de Eredivisie om volop te profiteren van de misstap van nummer twee Ajax tegen Heracles. Door twee keer terug te komen via spits Luuk De Jong loopt de ploeg van trainer Mark van Bommel desondanks een punt uit en staat het nu zes punten voor op Ajax.

FC Utrecht kwam vroeg in de wedstrijd op voorsprong door een doelpunt van Sander van der Streek. Hij troefde bij een corner directe tegenstander Daniel Schwaab af en kopte hard binnen. Een dominant PSV ging op jacht naar de gelijkmaker, maar goed keeperswerk van David Jensen op de inzet van Gastón Pereiro voorkwam dat. Na bijna veertig minuten spelen verdubbelde Gyrano Kerk de voorsprong van FC Utrecht nadat hij de diepte in werd gestuurd door diezelfde Van der Streek.

Tweemaal De Jong

De spanning keerde pas na rust terug door de aansluitingstreffer van Luuk de Jong in de 57ste minuut. Een splijtende steekpass van Steven Bergwijn brak de Utrechtse defensie open en gaf De Jong de kans om zijn negentiende competitiegoal binnen te schieten. Hij faalde niet, al ging doelman Jensen niet geheel vrijuit. Opnieuw moest PSV op zoek naar de gelijkmaker. Die kwam er na slordig uitverdedigen van FC Utrecht: Bergwijn kon oppikken en via Denzel Dumfries scoorde Luuk de Jong van dichtbij zijn tweede treffer van de middag.

Vlak voor tijd claimde FC Utrecht nog een penalty nadat Dumfries in zijn val Simon Gustafson onderuit gleed. Na ingrijpen van de videoscheidsrechter zag scheidsrechter Pol van Boekel er uiteindelijk geen strafschop in en bleef het gelijk in Utrecht.

Eerder op de middag konden zowel FC Emmen als FC Groningen in de slotfase alsnog een overwinning binnenslepen. Emmen versloeg FC Groningen thuis met 3-2 dankzij een geweldig afstandsschot van Anco Jansen in de 88ste minuut. FC Groningen deed nagenoeg hetzelfde door de 91e minuut de winnende 2-1 te scoren via Mohamed El Hankouri. Tot slot won Fortuna Sittard van Excelsior met 4-1 door onder meer twee doelpunten van Lazaros Lamprou.