Evacuaties om aanhoudende bosbranden in Nieuw-Zeeland

Dit weekend zijn tussen de 2.500 en 3.000 mensen uit hun woningen geëvacueerd op het zuideiland van Nieuw-Zeeland. Daar woeden al bijna een week hevige bosbranden. De lokale autoriteiten van de regio Tasman hebben de noodtoestand uitgeroepen.

De brand begon op dinsdag in de buurt van het stadje Nelson. Ook het nabijgelegen Wakefield wordt inmiddels door het vuur bedreigd. Een parlementariër uit het gebied noemt de regio “een tondeldoos”, schrijft de BBC. In Tasman wonen in totaal zo’n 70.000 mensen. Sommige veehouders die ook moesten vertrekken, moesten daarbij hun dieren achterlaten, melden de lokale hulpdiensten. Zij opereren onder de noemer Nelson Tasman Civil Defence.

We understand it's frustrating for those that don't know when you will be able to return to your homes. There's a lot to coordinate and consider and your safety is the number one priority. Thank you for your continued patience. Key points about access at: https://t.co/YP12hQzkuE

— Nelson Tasman CDEM (@NelsonTasmanCD) February 10, 2019