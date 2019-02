Demonstranten in Madrid eisen aftreden Spaanse premier

Demonstranten hebben zondagmiddag in Madrid het aftreden van de Spaanse premier Pedro Sánchez geëist. Volgens persbureau AP zijn in de hoofdstad duizenden mensen samengekomen. Zij nemen deel aan een protest dat is georganiseerd door de conservatieve partij Popular en het rechtse Vox.

De partijen vinden dat de socialistische premier een misstap heeft begaan door gesprekken te voeren met Catalaanse voorstanders van afscheiding van de noordelijke regio. Sánchez, die in juni 2017 de Popular-premier Mariano Rajoy opvolgde, had tweemaal een officiële ontmoeting met de Catalaanse regiopresident Quim Torra. Hij heeft aangegeven bereid te zijn de secessionisten bij te staan bij het opstellen van een nieuwe wet waarin is vastgesteld hoeveel autonomie de regio krijgt. Ondertussen willen de separatisten waarschijnlijk niet afzien van een referendum over totale onafhankelijkheid. Dat gaat de federale overheid te ver.

De demonstratie vindt plaats bij het Plaza de Colón in het centrum van de hoofdstad. De demonstranten voeren de Spaanse vlag en scanderen slogans over de nationale veiligheidstroepen en tegen Sánchez, schrijft persbureau AP. Ook Ciudadanos, of de Partij van het Staatsburgerschap neemt deel aan de demonstratie: die Catalaanse politieke partij is net als Vox en Popular tegen afscheiding van Catalonië.

Separatisten in rechtbank

De actie zondag vormt de opmaat naar het proces tegen de twaalf Catalaanse politici die in 2017 betrokken waren bij een volksstemming over afscheiding en daarna de uitroeping van Catalonië als aparte republiek. Zij worden beschuldigd van rebellie. Het proces zal meerdere maanden duren, er zijn gevangenisstraffen tot 25 jaar geëist.