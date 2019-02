Banken en verzekeraars helpen tegen lerarentekort

Bank- en verzekeringspersoneel omscholen om het lerarentekort terug te dringen, daar gaan de financiële sector, lerarenopleidingen en werkgevers in het onderwijs voor samenwerken. Deze maandagmiddag ondertekenen ze met minister Arie Slob (Onderwijs, ChristenUnie) het convenant Aan de slag voor de klas.

Terwijl in het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het mbo de personeelstekorten oplopen, kampt de financiële sector door digitalisering juist met oplopende overschotten. In de bankensector is het aantal banen tussen 2005 en 2017 met ruim 37.000 teruggelopen.

„Het mes snijdt voor ons aan twee kanten”, zegt Chris Buijink, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken. „Als we onze medewerkers kunnen interesseren voor een carrière in het onderwijs, helpen we het lerarentekort verkleinen en bieden we hen extra perspectief.” Ook Rinda den Besten van basisschoolkoepel PO-Raad ziet voordelen: „Werknemers uit andere sectoren brengen nieuwe kennis de school in.”

De ondertekenaars willen belemmeringen bij de overstap naar het onderwijs zo veel mogelijk wegnemen. Lerarenopleidingen doen dat door hun programma op de kandidaat aan te passen, zodat iemand met relevante ervaring sneller afstudeert. Bijvoorbeeld in twee in plaats van in vier jaar. „In een oriëntatietraject bekijken we eerst of het vak bij iemand past”, zegt Bart Pierik, woordvoerder van de Vereniging van Universiteiten.

Bij banken en verzekeraars verschilt de hulp van geval tot geval; meestal komt het neer op begeleiding, tijd of geld. Werknemers kunnen bijvoorbeeld hun ‘ontwikkelbudget’ aan de lerarenopleiding besteden. Bart van Wijk (50) uit Beuningen, die 26 jaar bij de Volksbank werkte en nu een verkorte opleiding volgt tot schoolleider, is een halfjaar vrijgesteld van werk om zich op een nieuwe loopbaan te oriënteren.

„Wij helpen ook bij inzicht in de financiële gevolgen van de overstap”, zegt Linda Star-Sikkema van de Rabobank, betrokken bij het programma ‘Van Rabo naar Pabo’. „Wat heb je nodig om je lasten te kunnen dragen en daarnaast prettig te kunnen leven? We hebben gemerkt dat mensen dat belangrijk vinden, al is de intrinsieke motivatie groot.”

„We geloven ook in de combinatie van banen – deels in het onderwijs, deels in de financiële sector”, zegt Richard Weurding, algemeen directeur van het Verbond van Verzekeraars. Volgens Star-Sikkema kiezen veel overstappers voor die mogelijkheid.

In het basisonderwijs is het tekort over vijf jaar naar verwachting 4.200 fte, in het middelbaar onderwijs 1.057. Ook het mbo komt docenten tekort, vooral in zorg en techniek.

„Initiatieven als deze zijn hard nodig, de uitstroom van lerarenopleidingen alleen is te klein”, zegt Hein van Asseldonk, vicevoorzitter van de VO-raad. „Scholen hebben steeds meer moeite om goede docenten te vinden.”