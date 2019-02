Algerijnse president Bouteflika gaat op voor zijn vijfde termijn

De Algerijnse president Abdelaziz Bouteflika wil ondanks zijn slechte gezondheid van geen wijken weten. Het 81-jarige staatshoofd heeft zondag bevestigd dat hij beschikbaar is voor een vijfde termijn als president. Dat maakte het staatspersbureau APS bekend. Op 18 april dit jaar zijn er presidentsverkiezingen.

Bouteflika is sinds 1999 aan de macht in het Noord-Afrikaanse land. Na een beroerte in 2013, waardoor hij in een rolstoel belandde, verscheen Bouteflika weinig meer in de publiciteit. Zijn aankondiging maakte een einde aan wekenlange onzekerheid over zijn eventuele opvolging. Afgelopen zaterdag maakte de belangrijkste regeringspartij FLN de kandidatuur van de president al bekend.

Instellen van vicepresident

In een verklaring die het staatspersbureau verspreidde zei Bouteflika dat hij “nog altijd de sterke wil [heeft] om het land te dienen”. Hij zou de grondwet willen aanpassen als hij herkozen wordt. Volgens bronnen binnen de overheid zou Bouteflika een vicepresident willen instellen die hem zou moeten helpen om het land te besturen, meldt persbureau Reuters. Mogelijke kandidaten zijn de voormalige topdiplomaat bij de Verenigde Naties Lakhdar Brahimi en premier Ahmed Ouyahia.

Bouteflika is nog steeds populair in Algerije. Hij beëindigde de burgeroorlog waarin meer dan 150.000 mensen om het leven kwamen en gaf amnestie aan voormalige islamitische strijders. Tijdens de oorlog vocht de Algerijnse regering tegen verschillende islamitische groeperingen. Bouteflika zorgde voor politieke stabiliteit in het land. Het grootste land van Afrika is een belangrijke gasexporteur voor Europese landen en een bondgenoot van de Verenigde Staten in de strijd tegen terreurbeweging Al-Qaeda.

Toch sluimert onder de oppervlakte wel veel onvrede bij de veertig miljoen Algerijen. Ongeveer een kwart van de jongeren is werkloos waardoor ze makkelijk geronseld kunnen worden voor jihadistische bewegingen. De Algerijnse regering probeert de bevolking tevreden te houden via staatssubsidies voor voedsel en woningen. Om dat te kunnen betalen zijn wel hoge energieprijzen nodig.