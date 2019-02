Aantal nieuwe bedrijven blijft maar groeien, vooral door de kleintjes

Het aantal bedrijven in Nederland is in 2018 toegenomen tot ruim 1,75 miljoen. Afgelopen jaar werden er meer dan 191.000 opgericht, terwijl er bijna 107.000 zijn opgeheven. Begin 2019 waren er 52 procent meer bedrijven dan in 2009, blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Net als in 2017 voeren managementadviesbureaus de lijst aan. Daarna is de grootste toename is te zien in bedrijven die onderwijs aanbieden, buiten scholen en universiteiten om, zoals bijlessen. Hieronder vallen ook coachingbureaus die bij beroepskeuze adviseren en autorijscholen. Daarnaast zagen vorig jaar veel nieuwe zaken in de bouwsector het levenslicht, net als in de kunstsector en webwinkels. Deze trend was een jaar eerder ook te zien.

Minder middelgrote bedrijven

Al jaren achtereen neemt het aantal opgerichte bedrijven toe. Dat heeft onder meer te maken met de economisch goede tijden. “In de jaren vóór 2008 zagen we ook het aantal nieuwe inschrijvingen bij de Kamer van Koophandel stijgen”, aldus Marjolijn Jaarsma, onderzoeker van het CBS. Het overgrote merendeel van de in 2018 opgerichte bedrijven, 94 procent, waren eenmanszaken. “Vanzelfsprekend beginnen de meeste bedrijven zo klein, waarna sommige groeien en personeel in dienst nemen.”

Wat opvalt is dat het aantal middelgrote bedrijven afneemt. “De groei zit duidelijk bij de kleintjes. Bedrijven met 50 tot 250 werknemers lijken een beetje in de verdrukking te komen. Daar zijn er dit jaar 45 van opgericht, terwijl er 180 zijn opgeheven”, aldus Jaarsma. De bedrijven in Nederland worden dus steeds kleinschaliger. “Het is overigens lang niet altijd zo dat mensen uit noodzaak een eigen bedrijf opzetten. Mensen vinden het kennelijk ook prettig om voor zichzelf te werken en durven dat risico in deze tijd aan.”

Voor de CBS-telling moeten bedrijven wel voldoen aan een aantal eisen. Zo moet er sprake zijn van enige economische activiteit, zodat er bijvoorbeeld geen zzp’ers worden meegenomen die vervolgens niets met hun eenmansbedrijf doen. Het CBS kan nog niets zeggen over de levensduur van Nederlandse bedrijven, maar geeft aan dit nu te ontwikkelen.