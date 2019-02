Aantal eerste asielaanvragen vorig jaar met kwart toegenomen

Het aantal asielzoekers dat een eerste verzoek deed voor een Nederlandse verblijfsvergunning, is in 2018 met ruim een kwart toegenomen. Dat blijkt uit maandag gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In totaal deden vorig jaar 20.510 mensen een asielaanvraag. In 2017 waren dat er nog 16.145 - aanzienlijk lager dan in recordjaar 2015, toen Nederland nog ruim 43.000 eerste aanvragen binnenkreeg.

De toename in 2018 werd veroorzaakt door de aanzienlijk gegroeide instroom uit Turkije, Moldavië, Iran en Jemen. Uit dat eerste land meldden zich vorig jaar 1.300 asielzoekers, ruim twintig keer zo veel als voor de mislukte staatsgreep in de zomer van 2016. Sindsdien zijn veel mensen op de vlucht geslagen voor de zuiveringscampagne van president Erdogan.

Een opvallende stijger was Moldavië. In 2016 kwamen er uit het Oost-Europese land vijftien mensen naar Nederland, vorig jaar waren het er 850. Hoe dat komt, weten het CBS en de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) niet precies. VluchtelingenWerk zegt dat veel Moldavische vluchtelingen roma-zigeuners zijn, die in eigen land gediscrimineerd worden. Ook het aantal aanvragen door Jemenieten nam toe. In het land woedt een verwoestende burgeroorlog en heerst hongersnood. Dat heeft ervoor gezorgd dat het aantal asielzoekers in twee jaar tijd is gestegen van 45 naar ruim vijfhonderd.

Politieke onrust

Uit Iran vluchtten circa 1.800 mensen naar Nederland, ruim duizend meer dan het jaar ervoor. Ook hier is niet duidelijk wat daarvan de oorzaak was. Een woordvoerder van VluchtelingenWerk wijst wel op de politieke onrust waar het land ongeveer een jaar geleden mee te maken kreeg, en de hernieuwde Amerikaanse sancties na het opzeggen van de Iran-deal door president Trump . “Maar soms is zo’n stijging ook niet precies te herleiden”, aldus de woordvoerder.

De grootste groep vluchtelingen bestond de afgelopen jaren steevast uit mensen die de oorlogen in Irak en Syrië ontvluchtten, en uit Eritreërs. Afgelopen jaar bleef het aantal asielaanvragen uit deze landen min of meer stabiel. Syriërs vormden met meer dan 2.900 asielzoekers nog wel de grootste groep onder de indieners van een eerste aanvraag voor een verblijfsvergunning.

Het aantal gezinsherenigingen nam vorig jaar af van ruim 14.000 naar bijna 6.500. Dat komt volgens het CBS doordat de meeste nareizigers afkomstig zijn uit Irak en Syrië en Eritrea, landen van waaruit nu juist weer minder asielzoekers naar Nederland komen dan een paar jaar geleden.