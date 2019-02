Aantal doden ingestorte flat in Istanbul opgelopen tot 21

Het dodental van de ineenstorting van een flatgebouw in Istanbul is opgelopen tot 21. Reddingswerkers hebben in de afgelopen dagen meerdere lichamen teruggevonden en geborgen. Er zijn veertien gewonden, meldt persbureau AFP.

De werkzaamheden gaan nog door, al is het volgens de Turkse minister van Binnenlandse Zaken onwaarschijnlijk dat er nog meer slachtoffers worden gevonden. Tegen het Turkse persbureau Anadolu heeft hij gezegd dat autoriteiten schatten dat er zich 35 mensen in het gebouw bevonden op het moment van het ongeluk: “Die zijn nu gevonden.”

Woensdag stortte het flatgebouw, in de wijk Kartal in het Aziatische gedeelte van de stad, in. Het gebouw had zeven verdiepingen, maar volgens president Recep Tayyip Erdogan werd alleen een vergunning verstrekt voor de onderste drie verdiepingen. De etages die daarbovenop waren gebouwd, waren dus illegaal.

Erdogan bracht zaterdag een bezoek aan de rampplek in Istanbul. “We moeten hier lessen uit trekken”, zei hij over het ongeluk en de gebleken illegale bouwpraktijken. De president ging langs bij de in het ziekenhuis opgenomen gewonden. Hij was ook aanwezig bij de begrafenisceremonie voor een aantal van de slachtoffers.

Op het adres stonden officieel 43 mensen ingeschreven, hadden autoriteiten van Istanbul al eerder bekendgemaakt. Die mensen woonden in veertien appartementen.

Het bezoek van Erdogan aan de rampplek in Istanbul: