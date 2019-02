Zilver voor Visser op de 5.000 meter in Inzell, Sablikova wint goud

Esmée Visser heeft zaterdag net naast het goud gegrepen tijdens het WK Afstanden. Ze werd tweede op de 5.000 meter en moest 1.29 seconden toegeven op Martina Sablikova.

Visser reed in haar wedstrijd wel een persoonlijk record, van 6.46,14. Sablikova trad twee races later aan en kon zich op die finishtijd, tot dan toe de snelste, richten. Het was de tiende WK-titel voor de Tsjechische, en een baanrecord: 6.44,85. De Russin Natalia Voronina won het brons. De enige andere Nederlandse schaatser op de 5.000 meter was Carien Kleibeuker. Zij eindigde op de vijfde plaats.

De ‘oerknal’ van Inzell: al zestig jaar schaatst Günter Traub (79) van titel naar record

“Ik moet ook wel realistich zijn”, zei de 23-jarige Visser zelf tegen de NOS over haar plaats op de ranglijst in Inzell. “Ik ben nog jong en kan nog zo veel wedstrijden rijden. Het is wel vervelend dat de enige wedstrijd die ik dit seizoen verlies, net weer deze is.” Visser werd vorig jaar Olympisch kampioen op de 5.000 meter en schreef ook de Europese titels voor de 5.000 en 3.000 meter op haar naam.

Dit weekend worden tijdens het wereldkampioenschap meerdere wedstrijden verreden. Zaterdag zijn dat de kampioenschappen op de 1.000 meter voor de mannen en vrouwen, en de 10.000 meter voor de mannen. Ireen Wüst heeft zich afgemeld voor de 1.000 meter, zodat zij een extra rustdag heeft. Zij zal op zondag meedingen naar haar vierde wereldtitel op de 1.500 meter.