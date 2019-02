Zeven verdachten van aanslagen Tunesië in 2015 krijgen levenslang

Een rechtbank in Tunesië heeft zaterdag zeven mensen levenslang gegeven voor hun betrokkenheid bij twee terroristische aanslagen in het land in 2015. Bij een aanval op een museum en op een strandresort vielen dat jaar zeker zestig slachtoffers. Tientallen andere verdachten kregen celstraffen opgelegd van zes maanden tot zestien jaar, schrijft Reuters.

De openbaar aanklager gaat in beroep tegen de vonnissen. Geen van de beklaagden werd veroordeeld tot de doodstraf, de maximale straf in het Noord-Afrikaanse land. De aantijgingen lopen uiteen van moord met voorbedachten rade tot het bedreigen van de nationale veiligheid en het lid zijn van een terroristische organisatie. Het vermoedelijke brein achter de dodelijke aanslagen, Chamseddine Sandi, zit niet bij de veroordeelden. Hij is nooit gepakt. Aangenomen wordt dat hij ondergedoken zit in Libië.

Logistieke hulp

Volgens de politie ontkennen enkele van de beklaagden dat ze betrokken zijn geweest bij de terroristische aanvallen. Andere verdachten hebben toegegeven dat ze logistieke hulp verleend hebben aan de nog altijd voortvluchtige Sandi.

Bij een gijzeling door twee jihadisten in het Bardomuseum in hoofdstad Tunis vielen in 2015 22 doden. De gijzelnemers werden doodgeschoten bij de bevrijdingsactie. Drie maanden later liep een militant het strand op bij het Imperial Hotel in Sousse, 147 kilometer ten zuiden van Tunis. Hij schoot 38 mensen dood. De aanvaller, Aymen Rezgui, werd door de politie neergeschoten. Terreurgroep Islamitische Staat eiste beide aanvallen op.

De slachtoffers van de aanslagen waren voornamelijk toeristen. De toerisme-industrie in het Noord-Afrikaanse land, goed voor zo’n 8 procent van het bruto nationaal product, stortte de jaren erna in. In 2018 krabbelde die weer op. Toen vierden 8,3 miljoen mensen vakantie in Tunesië, een recordaantal. Dat komt mede doordat de Tunesische regering veel veiligheidsmaatregelen heeft genomen.

