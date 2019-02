Verkiezingscampagne van Thaise prinses onderbroken

De Thaise prinses Ubolratana Mahidol ziet waarschijnlijk toch af van deelname aan de verkiezingen voor het premierschap. Zij plaatste zaterdag een bericht op Instagram waarin ze fans bedankte voor hun steun, maar geen woord wijdde aan de verkiezingscampagne. De partij waarvoor zij zich vrijdag verkiesbaar had gesteld, heeft volgens persbureau Reuters aangekondigd dat de campagne wordt onderbroken. In een verklaring zweert de partij Raksa Chart trouw aan de koning.

Vrijdag onstond veel verwarring ontstond rondom de kandidaatstelling van prinses Ubolratana. Haar jongere broer, de koning Maha Vajiralongkorn, liet vrijwel direct weten de kandidaatstelling af te keuren. Hij noemde die “ongepast” en zelfs “onwettig”. Het Thaise koningshuis staat doorgaans buiten de politiek. Niet eerder stelde een lid zich verkiesbaar voor de functie van premier. Prinses Ubolratana deed in 1972 afstand van haar titels om te kunnen trouwen met een Amerikaan. Zij scheidde later en keerde toen weer terug naar Thailand. Ze wordt in het land wel nog ‘prinses’ genoemd.

Thailand leeft sinds 2014 onder een militair regime, dat koningsgezind is. Raksa Chart, de partij waarvoor Ubolratana zich kandidaat wilde stellen, bestaat uit bondgenoten van de bij de coup verdreven premier Thaksin Shinawatra.

De verkiezingen in Thailand vinden plaats op 24 maart, vrijdag was de laatste dag dat kandidaten zich verkiesbaar konden stellen. De nationale kiescommissie heeft zaterdag gezegd dat kandidaatstelling van de prinses na het weekend te onderzoeken. De partijleiding van Raksa Chart wil het besluit van de commissie afwachten, voordat bekend wordt of Ubolratana’s kandidaatschap definitief van de baan is.