Soms is iets wat ver van de natuur staat toch beter voor de natuur. Leveranciers van Albert Heijn telen nu ‘sla op water’. Die sla, die in een kas in grote bassins drijft, heeft gek genoeg minder water nodig dan sla van de volle grond. Pesticiden zijn niet nodig, er spoelt geen mest de bodem in en omdat ze dit het hele jaar kunnen telen, hoeft er geen sla meer uit Spanje te komen. De sla gaat in zakjes en bakjes. En de botersla komt ook als krop. Nog meer waterbesparing dus, want er hangt geen zand aan dus hij mag ongewassen aan tafel.