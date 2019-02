Politie en OM: dreiging familie kroongetuige onderschat

Politie en justitie hebben onderschat wat voor gevaar de familie van Nabil B. liep, toen in maart vorig jaar duidelijk werd dat hij kroongetuige is in een aantal drugszaken. Dat zeggen ze zaterdag in een gezamenlijk interview met de Volkskrant, De Telegraaf, Het Parool en het AD. “We waren niet voorbereid op een liquidatie”, zeggen twee ambtenaren, die wegens de gevoeligheid van het onderwerp anoniem blijven. De onschuldige broer van B. werd vorig jaar doodgeschoten.

Justitie ziet in de voortvluchtige Ridouan T. de opdrachtgever van die liquidatie. In de interviews zaterdag zegt een politieambtenaar dat men wist van het gewelddadige karakter van de groep van T., maar dat met dit scenario geen rekening was gehouden. “Dat onze inschatting onjuist was, is verschrikkelijk.” De 40-jarige T. is de meest gezochte crimineel van Nederland, en staat internationaal gesignaleerd.

Kopstukken van de Nederlandse cocaïnemaffia hebben de mogelijkheid besproken om officier van justitie Koos Plooij te laten liquideren. Volgens de recherche is het plan geopperd door Ridouan T.

Vergelding

Sindsdien leven justitie en de familie B. op gespannen voet. De overheid zou, zo is het verwijt, al geruimte tijd op de hoogte zijn geweest van de gevaren van T. en handlangers. Tips en waarschuwingen daarover zijn niet serieus genomen, vindt de familie B. Het OM wist via onderschepte versleutelde berichten dat T. vergeldingsacties in voorbereiding had. De kroongetuige eiste in september vorig jaar betere beveiliging van de staat. Die was er volgens zijn advocaat zelfs op achteruit gegaan sinds Reduan B., de broer van de kroongetuige, vermoord was:

“Cliënt hoort van zijn familie dat de houding van de staat ten opzichte van de familie zelfs afstandelijker, formalistischer en minder begripvol lijkt te zijn geworden, zeker als het gaat om hun toekomst.”

Politie en justitie spreken de hoop uit het conflict met de familie bij te kunnen leggen, maar eenvoudig achten ze dat niet.

20 jaar

In maart vorig jaar presenteerde het Openbaar Ministerie (OM) de Utrechter Nabil B. (31) uit Utrecht als kroongetuige, die een aantal belastende verklaringen had afgelegd in grote drugsprocessen. Amper een week later werd zijn onschuldige broer Redouan B. (41) vermoord op zijn bedrijf in Amsterdam-Noord. Moordenaar Andy S. kreeg vorige maand een celstraf van twintig jaar opgelegd.