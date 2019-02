Nieuwe regels: kleine revolutie op de green

Een kijkje in het hoofd van Max Albertus wanneer hij de green tegenwoordig nadert. Wat voor vlag staat er? Zo’n dikke, zoals hij deze week in Marokko trof? Veel te stug, geeft niet mee. Dan gaat hij eruit. Een dunnere? Dan laat hij ’m er misschien in. Moet hij heuvelop of heuvelaf putten? Als de green niet vlak is, staat de vlag vaak iets scheef in de hole, en dat heeft gevolgen. Kijk aan. Waait het hard? Niet ideaal, haal die vlag er maar uit.

Albertus (24) mag nu kiezen, en met hem elke golfer ter wereld sinds 1 januari: vlag erin of vlag eruit op de green. Die mogelijkheid bieden de nieuwe regels, die bedoeld zijn de sport te moderniseren. Simpeler te maken. Eerlijker. Sneller. Dat je nu mag putten met de vlag er nog in, is meer het impliciete gevolg van het afschaffen van de strafslag die je kreeg als je (per ongeluk) de stok raakte. Het is een van de vele regelwijzigingen, maar voor golfers de regel die hun spel tactisch het meest verandert.

De conclusie van Albertus, afgelopen jaar de beste Nederlander op het KLM Open en spelend op de Pro Golf Tour, het derde Europese niveau: bij putts van een meter of tien of langer laat hij de vlag er sowieso in. „Dan is het fijn dat niemand de vlag hoeft te bewaken. Er is geen afleiding tijdens het putten van die persoon én je ziet de hole beter.”

De nieuwe veranderingen zijn de ingrijpendste in het golf sinds 1984. En het was hoog tijd, vonden ze bij de USGA (United States Golf Association) en de R&A (het regelgevende orgaan). Sinds 2012 zijn ze bezig geweest om de sport toekomstbestendiger te maken, met input van golfers wereldwijd en de nationale bonden. Golf is de beroemdste zelfregulerende sport, maar de grote hoeveelheid regels en uitzonderingen hadden het al te lang te ingewikkeld gemaakt. Zeker voor nieuwkomers. Het eerste pakket regels, in 1744, bevatte er slechts dertien. En de sport was te langzaam, dat hielp de aantrekkingskracht ook niet.

Wat is er nog meer veranderd, naast de vlag tijdens het putten? De bal ‘droppen’, wat gebeurt als die belandt waar je hem niet kunt spelen, gaat nu vanaf kniehoogte. Dat was vanaf schouderhoogte. Het zou tijd moeten opleveren, want de bal heeft nu minder kans weg te rollen uit het gebied waar hij gespeeld mag worden. En het is eerlijker; er is minder willekeur waar de bal na een ‘drop’ terechtkomt.

Het vergde wat gewenning bij de profs, afgelopen maand. Ook bij Albertus, die al enkele keren door een vrijwilliger werd gemaand het opnieuw te doen, omdat hij het nog op de oude manier deed. En er was kritiek, van onder meer viervoudig major-winnaar Rory McIlroy, die beargumenteerde dat kleinere spelers de bal met de nieuwe regel praktisch op de grond konden neerleggen. Waarom niet gewoon tussen schouder- en kniehoogte, vroegen hij en onder anderen Jordan Spieth en Bryson Dechambeau zich af. Neerleggen ging de USGA en R&A overigens te ver. Albertus snapt dat niet. „Je hebt vaak al een straf als je dropt, waarom dan niet in ieder geval een goede plek daarna?”

Op de bal staan

Per ongeluk je bal aanraken, levert niet langer een strafslag op. Vorig jaar juni, tijdens de eerste ronde van het US Open, stuurde de Amerikaan Phil Mickelson een vrijwilliger het hoge gras in, omdat die de bal wel onopzettelijk zou mogen aanraken.

In januari stapte Mickelsons landgenoot Webb Simpson tijdens het zoeken op zijn bal, maar hij hoefde ’m volgens de nieuwe regels slechts terug te leggen. „Het is een stuk eerlijker zo”, zegt Christine Saxton, bij de Nederlandse Golf Federatie (NGF) verantwoordelijk voor de regels. „Want hoezo? Je zoekt naar je bal, trapt ertegenaan, met alle goede bedoelingen en krijgt dan een strafslag aan je broek?”

Hetzelfde geldt voor ballen op de green. Per ongeluk voor een putt de bal aanraken, is niet erg meer. Een fijne regel voor Albertus, zegt hij. „Ik had mijn routine veranderd en was mijn oefenputts bóven de bal gaan doen. Het argument tegen was altijd dat ik de bal zou kunnen aanraken. Nu maakt dat niet uit.”

Eén nieuwe regel is de afgelopen weken controversieel gebleken. Caddies mogen niet langer bewust óp of dicht in een rechte lijn achter de speler staan vanaf het moment dat die klaar gaat staan om te slaan. Dit is bedoeld om ervoor te zorgen dat golfers geen hulp meer krijgen bij het oplijnen van de bal, iets wat vooral bij de vrouwen gebeurt.

De Chinees Haotong Li werd bestraft met twee strafslagen op de slotdag in Dubai vorige maand en verloor zo de kans op de overwinning, wat ook een verschil betekende van bijna 90.000 euro aan prijzengeld. Beelden leken uit te wijzen dat hij nog niet was begonnen aan zijn slag, maar de straf bleef staan. Keith Pelley, topman van de European Tour, noemde de straf „verschrikkelijk oneerlijk”. Nog meer commotie veroorzaakte een soortgelijk incident met de Amerikaan Denny McCarthy in Phoenix. Zijn collega Justin Thomas, nummer vier van de wereld, drong er op Twitter op aan de regel per direct te veranderen. McCarthy’s straf werd wél teruggedraaid en deze week hebben de USGA en R&A de regel „verduidelijkt”.

Snelheid

Met kleine ingrepen moet het golf ook sneller worden, de rondes korter. Door maar drie in plaats van vijf minuten te mogen zoeken naar je bal bijvoorbeeld. Albertus: „Dat is vrij kort, maar je moet er creatief mee omgaan. Even de lijn van de bal meelopen en dán pas gaan timen.” Of door de vlag erin te laten tijdens het putten. „Ja, het is de bedoeling dat dat sneller gaat, maar nu gaat-ie de ene keer eruit en de andere keer erin. Dat kost juist tijd.”

Belangrijker zijn twee andere adviezen, regels zijn het nog niet: doe niet langer dan veertig seconden over een slag en speel ‘ready golf’. Dat houdt in dat je als speler slaat wanneer je er klaar voor bent, niet omdat je het verst weg ligt of als eerste afslaat omdat je de vorige hole hebt gewonnen.

Op de Pro Golf Tour wordt dit gehanteerd en Albertus merkt dat het scheelt. Hierdoor was hij, na een middag vertraging, donderdag alsnog voor zonsondergang klaar met zijn ronde in Marokko.

Maar het advies is vooral bedoeld voor recreanten. „Ik weet zéker dat dit tijd scheelt”, zegt NGF-directeur Jeroen Stevens. „Er zijn veel mensen die in groepjes van drie of vier spelen, voor hun plezier. Hoe fijn is het als je niet meer hoeft te wachten omdat degene die aan de beurt zou zijn, toevallig op zijn telefoon zit? Als het per hole een minuut scheelt, is je ronde opeens niet vierenhalf, maar vier uur. Daar zou ik zelf altijd voor tekenen.”

De trage rondes zijn een ergernis voor golfers, merkt Christine Saxton. En ook van verenigingen. „We leven in een tijd waarin alles snel moet, daarin past geen golfronde van vijfenhalf uur meer.”

Als het aan de Nederlanders had gelegen, hadden de regels nog wel wat drastischer versimpeld mogen worden. Uitgangspunt: speel de bal zoals hij ligt, en ligt-ie slecht, jammer dan. „Als je de bal op de fairway slaat, zou je alles wat je kan hinderen rond de bal mogen weghalen. Je slaat een goede bal op de fairway, dat mag beloond worden.”

Maar over het algemeen zijn de regels een goede nieuwe stap, zegt Stevens. „Ik vind het makkelijker en begrijpelijker geworden. Als je er nu met je boerenverstand over nadenkt, denk je: ja, logisch.”