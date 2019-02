Midden-Nederland heeft last van stank na incident tankwagen Alblasserdam

Door een lekkage in een tanker op een bedrijventerrein in Alblasserdam heeft een groot deel van Midden-Nederland last van stank. Volgens de Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid is een giftige stof vrijgekomen die een gas- of rubberachtige geur verspreidt.

Het gezondheidsrisico is volgens de hulpdiensten “nihil”, maar mensen kunnen misselijk worden door de stank. Omwonenden hebben via NL-Alert het advies gekregen om ramen en deuren te sluiten; wie vanwege de overlast niet thuis binnen kan blijven, kan zich melden bij een opvangcentrum.

Persbureau ANP meldt dat mensen in de Krimpenerwaard en Alblasserswaard, maar ook in Nijkerk en de provincie Utrecht, hebben geklaagd.

Volgens de Veiligheidsregio Utrecht wordt de geur veroorzaakt door versnellingsbakolie in de tankwagen. Het spul is te warm geworden en het gas isontsnapt. “De veiligheidsregio gaat de isolatie van de tank afpellen om de tank te laten afkoelen”, schrijft de instantie op Twitter. Het is nog niet bekend wat er precies is gebeurd met de tankwagen.

Om ondertussen de geur te verminderen maakt de brandweer gebruik van een zogeheten waterscherm. Er wordt water door de stank gespoten, om die uit de lucht te krijgen. Meetploegen van de brandweer hebben onderzocht of de stof die de geur veroorzaakt ook ver is verspreid. Het spul is tot zo’n 400 meter vanaf de tank gemeten. De stank heeft dus een veel groter gebied bereikt.