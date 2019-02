ChristenUnie blijft ook na succes bescheiden

Hoe gedraagt een partij die alleen maar wint zich op een partijcongres? Bescheiden, zo luidt het antwoord bij de ChristenUnie. Het is de enige partij in de coalitie die wél stijgt in de peilingen. En ook fractievoorzitter Gert-Jan Segers is populair onder zijn kiezers, bleek deze week uit een peiling door EenVandaag. Toen de CU begon met regeren steunde 78 procent van zijn kiezers hem als fractievoorzitter, nu is dat 85 procent.

Het gaat ook goed met de partij. Het kinderpardon is verruimd, de loondispensatie bij arbeidsgehandicapten ging niet door, de afschaffing van de dividendbelasting ook niet. Allemaal wensen van de ChristenUnie. Maar tot overmoed leidt dat niet. Het past ons niet, zeggen leden die in Zwolle bijeenkwamen voor het verkiezingscongres, om onszelf op de borst te slaan.

„Wij hebben eigenlijk een hekel aan macht”, verklaart Simone Kennedy die houding tijdens de lunch. „Macht corrumpeert, het is eng. Wij hebben het liever over invloed.” Kennedy is fractievoorzitter voor de ChristenUnie in Amersfoort en kandidaat-Europarlementariër. Ze zegt ook, als het gaat over het succes van de verruiming van het kinderpardon: „De ChristenUnie is niet de partij die er sterk in is om zich te profileren.”

Dat deed de partij wel tijdens het vorige congres in november, toen ruim negentig procent vóór een motie stemde die opriep tot een tijdelijke uitzetstop van kinderen. Maar deze zaterdag, in de Nieuwe Buitensociëteit in Zwolle, is van een sterke profileringsdrang niet veel te merken.

De Armeense Hayarpi Tamrazyan, die met haar gezin wekenlang kerkasiel kreeg in de Haagse Bethelkapel, hoeft niet meer te schuilen om uitzetting te voorkomen. Op het podium draagt ze een gedicht voor waarin ze haar dankbaarheid uit. „Dit is een bewijs aan de wereld dat christelijke politiek zin heeft.”

In zijn speech komt Gert-Jan Segers daarop terug. Hij wil, benadrukt hij, de verruiming van het kinderpardon niet vieren als een overwinning van de ChristenUnie. Het kwam er in de eerste plaats dankzij „heel gewone Nederlanders”, die in actie kwamen. Maar hij wil toch ook kwijt hoe bijzonder hij het vindt dat alle voorstellen die zijn partij deed tijdens de formatie over het kinderpardon, en die toen niet in het regeerakkoord belandden, nu wél in de nieuwe voorstellen van Harbers staan.

Geen Randstadkabinet

En hoewel hij bescheiden blijft, laat Segers doorschemeren dat zijn partij wel in de positie is om te eisen. Over de plannen van staatssecretaris van Stientje van Veldhoven (Infrastructuur, D66) voor betere spoorverbindingen: „Alle verbeterde treinverbindingen leidden naar de Randstad en alles stopte bij Zwolle. We gaan daarover graag het gesprek aan met de staatssecretaris. Want dit is geen Randstadkabinet maar een kabinet van heel Nederland en dat moet een kabinet van heel Nederland blijven.”

En over de brief van de twaalf CDA-lijsttrekkers voor de Provinciale Statenverkiezingen: „Soms zijn er opeens twaalf lijsttrekkers van een zekere partij die een artikel schrijven en zeggen dat we niet te ambitieus moeten zijn. Maar wij hebben ook twaalf lijsttrekkers. En samen met onze lijsttrekkers willen we een ambitieus klimaatakkoord.”

Over de coalitie is Segers optimistisch. De vier partijen zijn niet uit liefde bij elkaar, dus van een huwelijkscrisis kan geen sprake zijn geweest, zegt hij. Maar ondanks de verschillen bleek afgelopen weken opnieuw dat alle vier de partijen kiezen voor samenwerking. Een houding ding die volgens hem steeds schaarser wordt in Den Haag. „Er is in Den Haag een steeds grotere onverzoenlijkheid. We zagen het al op rechts, maar we zien het ook steeds meer op links. Maar vergeet niet: politici die alles beloven, bereiken in de praktijk helemaal niets.”

Time-out voor wangedrag

Hij maakt zich zorgen om polarisatie, ook in de Kamer. Het uit de hand gelopen debat tussen Denk en de PVV noemt hij als voorbeeld. Segers wil Kamervoorzitter Khadija Arib de bevoegdheid geven om Kamerleden die zich „aan dit soort wangedrag bezondigen” een time-out te geven. „Zoals een wedstrijd stil moet worden gelegd bij antisemitische spreekkoren, zoals twee scholieren na een vechtpartij apart worden gezet om af te koelen, zo zou het goed zijn als kemphanen in de Kamer zoals die van Denk en PVV van de voorzitter een afkoelingsperiode kunnen krijgen.”

Na zijn speech krijgt Segers een langdurige staande ovatie. Segers toonde zich „aangenaam zelfverzekerd”, vindt D66-Kamerlid Matthijs Sienot die als ChristenUnie-watcher aanwezig is. Het is, voorlopig, geen moeilijke tijd om fractievoorzitter van de ChristenUnie te zijn.