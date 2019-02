Brand voetbalclub Brazilië veroorzaakt door piek elektriciteitstoevoer

De dodelijke brand in de nacht van donderdag op vrijdag bij het trainingscentrum van de Braziliaanse voetbalclub Flamengo werd veroorzaakt door een piek in de elektriciteitstoevoer. Hierdoor raakte de airconditioning oververhit waarna die vlam vatte. Dat zegt Reinaldo Belotti, de directeur van de club in Rio de Janeiro, zaterdag tegenover persbureau Reuters.

Bij de brand kwamen tien jeugdspelers om het leven van tussen de veertien en zestien jaar oud. Drie jonge voetballers raakten gewond, van wie één er ernstig aan toe is. Donderdag werd Rio de Janeiro geteisterd door een storm die aan zes mensen het leven kostte. De extreme weersomstandigheden die dag brachten schommelingen in de elektriciteitstoevoer teweeg, zegt directeur Belotti. Vermoedelijk leidden die tot de brand in het airconditioningssysteem. “Het was een aaneenschakeling van gebeurtenissen na een catastrofale dag die een nog grotere catastrofe veroorzaakte”, zei Belotti tegenover verslaggevers.

De burgemeester van Rio zei eerder dat de slaapzaal waarop de slachtoffers lagen gebouwd was op een stuk grond dat geregistreerd stond als parkeerplaats. Flamengo zou door de gemeente “bijna dertig keer” gezegd zijn de zaal te sluiten omdat het niet de benodigde vergunning had. Belotti zei zaterdag dat er geen verband is tussen de brand en het ontbreken van de vergunning.