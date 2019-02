Ajax met 1-0 onderuit tegen Heracles

Ajax is zaterdagavond in het Polman Stadion onderuitgegaan tegen Heracles Almelo. Een goal van Mohammed Osman in de eerste helft bleek genoeg om de Amsterdammers te vellen. De Syriër kreeg de bal onverwacht in de voeten gespeeld door Ajax-keeper Onana en maakte daarna simpel af.

Heracles speelde fel en was over de hele wedstrijd gezien beter. Het had niet veel gescheeld of na zes minuten stond het al met 1-0 voor. Brandley Kuwas schoot een penalty tegen de paal nadat Daley Blind Joey Konings neer had gehaald.

Door het verlies van Ajax kan koploper PSV zondag uitlopen op de Amsterdammers. Dan spelen ze om 16.45 uur tegen FC Utrecht. PSV staat momenteel met vijf punten voor.

SC Heerenveen - PEC Zwolle

Jaap Stam is ook na zijn vierde wedstrijd als trainer van PEC Zwolle nog ongeslagen. Na drie achtereenvolgende zeges verspeelde de Overijsselse club wel voor het eerst punten na de winterstop. De uitwedstrijd tegen sc Heerenveen eindigde onbeslist: 1-1.

Heerenveen opende na een half uur spelen de score. Sam Lammers zag zijn inzet nog worden gestopt door doelman Mickey van der Hart, maar Michel Vlap was attent en werkte de bal daarna alsnog in het doel. Voor de middenvelder was het zijn tiende doelpunt van het seizoen.

De thuisploeg leek met een voorsprong te gaan rusten, maar Zwolle sloeg in blessuretijd toe. Thomas Lam stond bij een hoekschop ongedekt en kon de bal in het doel koppen. Zwolle maakte in de vorige wedstrijd tegen FC Utrecht ook al het verschil in de blessuretijd, toen van de tweede helft. Mike van Duinen scoorde toen twee keer.

Heerenveen en Zwolle kregen na rust allebei kansen op de zege, maar doelpunten vielen niet meer. Zwolle behoudt twee punten voorsprong op Heerenveen en staat tiende.

