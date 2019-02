Mijn man en ik kleedden ons ’s ochtends aan toen ons zoontje (4) naar me toe kwam met een doosje tampons in zijn handen en vroeg: „Wat zijn dit?” Ik had me voor genomen dat soort vragen met gewoon Nederlandse woorden te beantwoorden dus ik zei zo luchtig mogelijk „O, dat zijn tampons, die stop je in je kut als je ongesteld bent.” Ik stond nog wat van mijn eigen woorden bij te komen toen hij antwoordde „Hoeveel gaan erin? O, ik zie het al, vierentwintig.”

