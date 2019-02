Zullen we gelijk heel Amsterdam maar tot beschermd stadsgezicht uitroepen?

Ik ken de mensen van Heemschut Amsterdam, het Cuypersgenootschap en het Genootschap Amstelodamum niet, maar ik begrijp ze wel. Heel goed zelfs. Gedrieën maakten ze afgelopen week hun eisen bekend: de gemeente dient zo snel mogelijk Betondorp, De Baarsjes, De Pijp, de Vondelparkbuurt en de Amsteloevers tot ‘beschermde stadsgezichten’ uit te roepen. Inderdaad, hoog tijd dat we dat mooie Amsterdam van ons voor de gruwelen van de vooruitgang behoeden. Dat gehei overal, die kranen en gele helmen: voor we het weten wordt alles kapot gemaakt wat generaties lang is opgebouwd.

Het Rijk vond het maar overdreven om het aanzien van die vijf wijken en oevers officieel te bevriezen, maar dat komt natuurlijk door de afstand: vanuit Den Haag ziet Amsterdam er lang niet zo fraai uit als wanneer je er middenin zit. Daarom trekken we massaal op naar de Stopera en roepen: burgemeester, red ons stadsgezicht!

Ik wil nog verder gaan en voorstellen de hele stad maar te beschermen. Zijn we gelijk van het gesodemieter af.

De plattegrond biedt volop perspectieven. Alles binnen de Singelgracht, dus de grachtengordel, de Jordaan, de Kadijken en Artis en nog veel meer, is al beschermd stadsgezicht. Prima. Ook over het aanzien van Plan Zuid hoeven we ons geen zorgen te maken. Perfect. Maar dan kunnen we toch net zo goed De Pijp, dat tussen de Singelgracht en Zuid in ligt, tegen de borst drukken? En de Vondelparkbuurt? Dat stellen het Cuypersgenootschap cum suis voor en ze hebben groot gelijk. Als we dan toch bezig zijn, breng ik bij deze het oergezellige en architectonisch best wel interessante Oud-West ter sprake. En de Staatsliedenbuurt niet te vergeten: hoeveel bijzondere cultuurhistorie vinden we daar niet? Hup, direct een beschermd stadsgezicht van maken.

Eens kijken… Noord! Is al aardig in veiligheid. Dankzij het Rijk en de gemeente kunnen we met een gerust hart constateren dat Noord in de pocket is. Aan gene zijde van het IJ wordt verontrustend veel gebouwd, oppassen daar. Fiets je nog wat verder, dan peddel je rustig ademhalend door de beschermde dorpsgezichten van Durgerdam, Ransdorp en Holysloot. Fijn, niets meer aan veranderen.

Beetje raar is wel dat de Spaarndammerbuurt er dan wat bij komt te hangen. Uiteraard staan veel van die juwelen van de Amsterdamse School reeds als monument te boek, maar veel eenvoudiger lijkt het heel dat arbeidersparadijs de behoudzucht te geven die het verdient. Beschermen dus.

Ho, wacht even, wat heeft de Bijlmer misdaan? Discriminatie! Zuidoost hoort er net zo goed bij. En waarom alleen Tuindorp Slotermeer een beschermd stadsgezicht noemen en niet heel Nieuw-West? Wél De Baarsjes zalig verklaren en niet Bos en Lommer? Kom op zeg. Om van Buitenveldert maar te zwijgen. Tegen Heemschut Amsterdam, het Cuypersgenootschap en het Genootschap Amstelodamum zeg ik: blijf lobbyen mensen, net zo lang tot alle stenen die langer dan drie jaar op elkaar staan op de beschermende hand van de overheid kunnen rekenen. De strijd gaat voort.

Auke Kok is schrijver en journalist.