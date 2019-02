Ziggo hoeft gegevens illegale downloaders niet te delen

Internetprovider Ziggo hoeft de gegevens van illegale downloaders niet te verstrekken aan filmdistributeur Dutch Filmworks, die de downloaders wilde beboeten. Dat heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland vrijdag bepaald.

Filmdistributeur Dutch Filmworks (DFW) wilde eind 2017 illegale downloaders van de film The Hitman’s Bodyguard (2017) een schadeclaim van 150 euro sturen. DFW had een Duits bedrijf ingeschakeld om de IP-adressen van de illegale downloaders te achterhalen. Vervolgens vroeg het bij internetprovider Ziggo de gegevens (naam, adres en woonplaats) op van 377 IP-adressen. Alleen providers hebben die gegevens. Ziggo weigerde die informatie aan DFW te verstrekken, omdat de internetprovider vond daartoe niet verplicht te zijn.

De rechter geeft Ziggo gelijk, omdat het niet duidelijk is of de IP-adreshouder ook degene is die de film heeft gedownload. Daarnaast is volgens de rechter onduidelijk of het schikkingsbedrag dat DFW voorstelt overeenkomt met de feitelijke schade. Wel stelt de rechter dat illegaal up- en downloaden van een film verboden is en dat DFW recht heeft op een schadevergoeding als is vastgesteld dat de film illegaal is verkregen.

Sinds 2014 is het in Nederland verboden om uit illegale bron video en muziek te downloaden. Die regel volgde na een uitspraak van het Europees Hof.