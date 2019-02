Woody Allen wil schadevergoeding Amazon

Een schadevergoeding van 68 miljoen dollar wegens contractbreuk: dat is wat regisseur Woody Allen eist van Amazon Studios, dat zijn in 2017 geschoten film A Rainy Day in New York maar niet uitbrengt. De film was voor 2018 gepland, maar ligt nog steeds op de plank.

De reden dat Amazon niet tot het uitbrengen van de film overgaat, zou te maken hebben met de aantijgingen van seksuele intimidatie die Allen achtervolgen. Amazon zelf laat zich over de reden niet uit, maar sinds de #MeToo-discussie zijn de beschuldigingen van Allens geadopteerde dochter Dylan Farrow opnieuw in het nieuws gekomen.

Dylan beschuldigt Allen ervan dat hij haar als zevenjarige misbruikt heeft. Haar moeder en broer ondersteunen de beschuldiging, Allen zelf ontkent.

Naast die ontkenning (en het feit dat er geen officiële aanklacht is) argumenteert de advocaat van Allen dat de beschuldiging al vaker in het nieuws was geweest, en dat Amazon Studios daarmee bekend was toen het Allen met veel tamtam contracteerde voor vijf films.

Mond gesnoerd

De aantijgingen zijn inderdaad niet nieuw, ze stammen uit de vroege jaren negentig, werden weer breder opgepikt toen Dylan Farrow in 2014 ruimte kreeg op het blog van de The New York Times-columnist Nicholas D. Kristof voor een open brief: „Dat Woody Allen zo lang geaccepteerd werd, snoerde me de mond. Alsof het persoonlijk tegen mij was gericht, net zoals de lof en de bekroningen voelden als een manier om tegen mij te zeggen: hou je kop en ga weg.”

Lees ook: Grunberg: de kunstenaar hoeft geen heilige te zijn

Het vervolg kwam in 2107, toen Dylan Farrow zich in de Los Angeles Times afvroeg: „Waarom heeft de #MeToo-revolutie Woody Allen gespaard?” En het tij begon te keren: verschillende acteurs die met Allen hadden gewerkt gaven aan dat ze daar spijt van hadden. Een van hen was Timothée Chalamet, een van de hoofdrolspelers in A Rainy Day in New York. Het geld dat hij verdiend had met deze film, gaf hij aan een goed doel onder het mom: „Ik wil geen geld verdienen aan deze film.”

‘Baanbrekend filmmaker’

En dat terwijl het tussen Amazon en Allen allemaal zo sprookjesachtig was begonnen. In 2015 maakte Roy Price, studiobaas bij Amazon Studios, trots wereldkundig dat de „creatief baanbrekende filmmaker” Woody Allen voor Amazon Prime tv-series zou gaan maken. Amazon hoopte zo de concurrentie te kunnen aangaan met Netflix waar House of Cards op dat moment dé hit was. Inmiddels is hoofdrolspeler Kevin Spacey aangeklaagd wegens seksuele intimidatie en is ook Roy Price weg bij Amazon, na vergelijkbare aantijgingen.

Woody Allen had het in 2015 bij het juiste eind, toen hij als reactie op Roy Price’ enthousiaste onthaal grappend voorspelde: „Ik vermoed dat hij hier spijt van gaat krijgen.”