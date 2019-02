Vraag naar Gronings gas daalt sneller dan verwacht

De vraag naar gas uit Groningen daalt het komend jaar sneller dan verwacht. Dat komt door de maatregelen die het kabinet heeft genomen om de gaswinning in Groningen te beëindigen, meldt het ministerie van Economische Zaken vrijdag.

In het komende gasjaar, dat van oktober 2019 tot oktober 2020 loopt, is 15,9 miljard kubieke meter aardgas nodig. Dat is 1,5 miljard kubieke meter minder dan verwacht werd in de raming om vanaf 2022 de gaswinning te beperken tot maximaal 12 miljard kubieke meter per jaar. In de periode daarna wordt de gaswinning volledig beëindigd.

Volgens het ministerie neemt de export van gas naar Duitsland sneller af dan verwacht. Ook wordt er meer buitenlands gas geschikt gemaakt voor het Nederlandse gasnet. Er wordt extra stikstof ingekocht, waarmee hoogcalorisch gas omgezet kan worden naar laagcalorisch gas. Dat laatste gas komt uit het Groningergasveld en wordt gebruikt door Nederlandse huishoudens en bedrijven. Dankzij de ingebruikname van een nieuwe stikstofinstallatie in het Oost-Groningse Zuidbroek, is er minder aardgas nodig uit de Groningse bodem.

In juni vorig jaar voorspelde minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat, VVD) al dat het beoogde gaswinningsniveau, van maximaal 12 miljard kubieke meter per jaar in 2022, eerder gehaald zal worden. Hij dacht toen dat het doel een jaar of twee jaar eerder behaald zou kunnen worden.