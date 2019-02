Ras el hanout kip

Ras el hanout is niet mijn favoriete specerijenmix, ik combineer liever zelf, maar het goedje is zo populair, dat mijn mening er niet echt toe doet in deze. De kip is het lekkerst als die zo zacht is dat-ie bijna uit elkaar valt. U kunt deze kip toevoegen aan de combinatie met groenten en die met gecarameliseerde ui en rozijnen. De couscous maakt u wederom volgens het basisrecept klaar. Serveer in een grote schaal of diepe borden met daarin eerst de couscous, dan de groenten en daarbovenop de kip.

Pel de uien en tenen knoflook en rasp ze fijn. Hak de bladpeterselie fijn. Meng de kippendijen met de ui, knoflook, bladpeterselie, ras el hanout, gemalen kurkuma, het gemberpoeder en naar smaak wat peper en zout. Verhit een scheutje olijfolie in een pan en bak hierin de kippendijen aan beide kanten goudbruin. Voeg net zo veel warm water toe totdat de kip net onderstaat. Laat in circa dertig minuten zachtjes gaarkoken.