Thaise prinses stelt zich kandidaat voor het premierschap

De oudste zus van de Thaise koning, prinses Ubolratana Mahidol, heeft zich vrijdag kandidaat gesteld voor het premierschap. Het is voor het eerst dat een lid van het koninklijk huis in Thailand zich verkiesbaar stelt. De kiescommissie moet nog beslissen of ze daadwerkelijk kandidaat mag zijn voor de verkiezingen van 24 maart, meldt persbureau AP.

Ubolratana is kandidaat voor de politieke partij Raksa Chart. Tot nog toe was de favoriet in de verkiezingen de huidige premier Prayuth Chan-ocha van de Partij Palang Pracharat, die gelieerd is aan het leger. Het Thaise leger staat bekend als zeer koningshuisgezind. Nu de prinses het tegen de militaire kandidaat wil opnemen, rijst de vraag of de alliantie tussen de monarchie en het leger standhoudt.

Militaire regering

Chan-ocha voerde in 2014 de coup aan die de vorige Thaise regering omverwierp, en leidt sindsdien de militaire regering. Hij werd afgelopen vrijdag opnieuw naar voren geschoven als kandidaat. De partij Raksa Chart, waar Ubolratana zich nu bij wil voegen, bestaat uit bondgenoten van de voormalige verdreven premier Thaksin Shinawatra.

Een kleine, pro-militaire partij heeft al bezwaar aangetekend tegen de koninklijke kandidatuur. Het zou in strijd zijn met een wet die stelt dat politieke partijen het koningshuis niet mogen gebruiken voor campagnedoeleinden. Dat meldt ANP.

De 67-jarige prinses Ubolratana is de oudste dochter van de populaire oud-koning Bhumibol. Ze werd geboren in Zwitserland en deed in 1972 afstand van haar koninklijke titel om met een Amerikaan te trouwen. Nadat ze van hem was gescheiden, kwam ze in 2001 terug naar Thailand en werd ze opnieuw prinses. Ubolratana is in Thailand bekend als actrice en zangeres.