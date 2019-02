Rusland ‘staat open’ voor gesprek MH17, als dat ook over rol Oekraïne gaat

Rusland staat open voor gesprekken met Nederland over de aansprakelijkheid voor het neerhalen van vlucht MH17, maar dan moeten die ook gaan over de rol van Oekraïne bij de ramp. Dat heeft de Russische onderminister van Buitenlandse Zaken Aleksandr Groesjko vrijdag gezegd, meldt het Russische persbureau RIA Novosti.

Nederland en Rusland hebben contact met elkaar, zei Groesjko, “ook op politiek niveau”. De Russen zouden “klaar zijn om te praten”. Het gesprek moet volgens de onderminister ook gaan over de fouten die Oekraïne in de ogen van Rusland heeft gemaakt. De Oekraïners hebben bijvoorbeeld verzuimd “primaire data over te dragen” aan het Joint Investigation Team (JIT), dat de toedracht van de ramp onderzocht. “We moeten het ook hebben over de verantwoordelijkheid van Oekraïne, dat zijn luchtruim niet had gesloten”, aldus Groesjko.

Donderdagavond bevestigde het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken dat officiële gesprekken met Moskou over de aansprakelijkheid voor de ramp dichterbij komen. “We hebben er toenemend vertrouwen in dat we binnenkort met de Russen om de tafel gaan”, liet het ministerie weten. Een concrete datum en locatie voor de gesprekken, waarbij ook Australië aanschuift, werden niet genoemd.

Rusland aansprakelijk gesteld

Nederland en Australië hebben Rusland officieel aansprakelijk gesteld voor het neerhalen van MH17, op 17 juli 2014. Het neerhalen van het Malaysian Airlines-vliegtuig kostte het leven aan alle 298 inzittenden. Onder hen waren 193 Nederlanders.

Uit onderzoek van het JIT bleek in 2015 dat het toestel is neergeschoten met een in Rusland gemaakte Boek-raket. Dat laatste gegeven is voor Nederland genoeg om Rusland verantwoordelijk te houden. Onderzoek van onlinecollectief Bellingcat wees later twintig Russische militairen aan die betrokken zouden zijn geweest bij het afvuren van de raket.

Rusland ontkent dat het iets met de fatale raketlancering te maken heeft. In september nog kwam het ministerie van Defensie in Moskou met informatie die zou aantonen dat de Boek niet in Rusland, maar in Oekraïne gemaakt was. Satellietbeelden waarop te zien is dat de Boek zich op grondgebied van pro-Russische rebellen bevindt, spreken de lezing van Moskou tegen.