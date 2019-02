RTL 4 plaatste nepleerlingen op Veenendaalse school

RTL 4 heeft voor een documentaireserie vijf “nepleerlingen” op een middelbare school in Veenendaal geplaatst zonder medeweten van de leerlingen en docenten. Alleen de schoolleiding was op de hoogte van de acteurs. De producent wilde met de serie een “realistische kijk” geven op het leven van scholieren. RTL 4 heeft de opnames inmiddels definitief stilgelegd, bevestigt een woordvoerder na berichtgeving van de Volkskrant donderdag.

De producent van het programma, Vincent TV Producties, wilde met de serie “het leven op een middelbare school door de ogen van nieuwe leerlingen” vastleggen. De docenten en leerlingen van het Christelijk Lyceum Veenendaal (CLV) wisten wel dat er gefilmd zou worden, maar waren er niet van op de hoogte dat de producent de nieuwe leerlingen in de klas zou plaatsen.

Nepprofielen

Na nog geen twee weken ontstond er onrust onder de scholieren toen zij erachter kwamen dat hun klasgenoten niet waren wie ze zeiden te zijn. Daarna lichtte de schoolleiding pas het personeel in.

De leerlingen waren er achter gekomen dat hun nieuwe klasgenoten nepprofielen hadden op sociale media, aldus een leerkracht tegen de Volkskrant. Ook waren er geen oude cijfers van de leerlingen te vinden in de systemen, zo ontdekten docenten. Volgens de leerkracht zouden leerlingen het onprettig hebben gevonden dat hun medescholieren niet te vertrouwen waren.

Minister Arie Slob (Onderwijs, CU) reageerde vrijdagochtend bij het tv-programma Goedemorgen Nederland op het nieuws van de Volkskrant. “Je gelooft je ogen niet. Dit moet je gewoon echt niet doen.” Hij kon nog niet zeggen of hij actie gaat ondernemen. Toezichthouders en het schoolbestuur moeten eerst beoordelen wat er is gebeurd, aldus Slob.

Ziekenhuisserie

In 2012 kwam de werkwijze van een ander tv-programma van RTL in opspraak. In een realityserie genaamd 24 uur: tussen leven en dood wilde producent Eyeworks het leven op de spoedeisende hulp van het VU medisch centrum (nu Amsterdam UMC) in beeld brengen. Enkele weken voor de eerste uitzending ontstond commotie na een uitzending van Nieuwsuur over over mogelijke geschonden regels met betrekking tot privacy en geheimhoudingsplicht voor het medisch personeel. Patiënten zouden in sommige gevallen pas na de opnames om toestemming zijn gevraagd.

RTL zond uiteindelijk maar één aflevering van de realityserie uit. Drie patiënten hebben aangifte gedaan tegen VUmc, de behandelend artsen en Eyeworks. In 2013 werd voor 50.000 euro geschikt.

Het Christelijk Lyceum Veenendaal wilde vrijdag niet meteen reageren. Ook Vincent TV Producties was niet direct bereikbaar voor commentaar.