Rode Kruis opent gironummer voor gevluchte Venezolanen

De hulporganisatie het Rode Kruis heeft vrijdag gironummer 5125 geopend voor noodhulp aan gevluchte Venezolanen. De noodhulp bestaat medische zorg en schoon drinkwater, voedsel en onderdak.

Door de politieke en economische crisis in het land hebben zo’n drie miljoen Venezolanen hun huizen verlaten. De Venezolanen zijn onder andere gevlucht naar Colombia, Peru, Ecuador, Aruba en Curaçao. Nog steeds verlaten dagelijks duizenden mensen het land. Het Internationale Rode Kruis had al meer geld vrijgemaakt voor de hulpverlening in Venezuela en voor de vluchtelingen uit Venezuela en vraagt nu om donaties.

Prostitutie en kinderarbeid

Het Rode Kruis schat dat er tientallen miljoenen euro’s nodig zullen zijn om de vluchtelingen in Venezuela en omringende landen bij te staan. De hulporganisatie verleent al zorg op deze plekken, maar ziet dat er meer zou moeten gebeuren.

“Bij aankomst op een andere bestemming zijn de mensen vaak aangewezen op prostitutie of kinderarbeid om te overleven”, schrijft het Rode Kruis. “Daarom helpen wij deze mensen, maar de hulpverlening staat onder druk.”

Hulp aan de grens geweigerd

Donderdagavond werden vrachtwagens met hulpgoederen uit de Verenigde Staten richting Venezuela gereden. Bij de Colombiaanse grensstad Cúcuta blokkeerde het Venezolaanse leger de invoer. Het is nog niet duidelijk wat er met deze ladingen gaat gebeuren.

De medicijnen, voedingssupplementen en benodigdheden voor ziekenhuizen werden gestuurd door Venezolaanse oppositiegroepen. Hierdoor twijfelden grote hulporganisaties eerst of ze wel mee zouden werken, ze waren bang een pion te worden in een politiek spel.

Twee presidenten

Vorige maand riep de voorzitter van de Nationale Assemblée, Juan Guaidó, zichzelf uit tot ‘interim-president’ en kondigde nieuwe verkiezingen aan. De aanleidingen waren de hyperinflatie in het land, waardoor een groot deel van de bevolking in armoede vervallen is, en vermoedens van verkiezingsfraude door de zittende president Nicolás Maduro.

Maduro lijkt niet van plan te zijn op te stappen. Zodoende heeft Venezuela op dit moment twee presidenten. Oppositieleider Guaidó wordt erkend door onder meer de Verenigde Staten en Nederland. Terwijl Rusland, China en Turkije achter het regime van Maduro blijven staan.