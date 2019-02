Rechter stemt in met doorstart warenhuisketen Sears

Ondanks grote weerstand bij schuldeisers maakt de failliete Amerikaanse warenhuisketen Sears een doorstart. Het bedrijf komt in handen van investeerder en mede-eigenaar Eddie Lampert, die de boedel overneemt voor een bedrag van 5,2 miljard dollar (4,6 miljard euro). Onder zijn leiding zal Sears doorgaan met 425 vestigingen en ongeveer 45.000 werknemers.

Voordat Sears in oktober uitstel van betaling aanvroeg, was de 56-jarige Lampert al voor meer dan de helft eigenaar van de warenhuisketen. Na het faillissement van begin dit jaar was de Amerikaanse miljardair de enige die een bod deed waarbij Sears in leven zou blijven. Andere bieders wilden slechts een deel van het bedrijf of wilden Sears laten omvallen en de bezittingen van het concern verkopen.

Voor veel andere eigenaren en leveranciers van Sears was het bod van Lampert niettemin onbespreekbaar: zij meenden dat de losse onderdelen van Sears meer zouden opleveren dan de miljarden die de zakenman wilde betalen. De rechter die het faillissement van Sears overzag, geeft ze daarin nu ongelijk en heeft bepaald dat Lampert het bedrijf mag doorstarten.

Ooit een postorderbedrijf

In een ver verleden gold Sears als hét winkelbedrijf van de toekomst. Begin vorige eeuw waren de catalogi van het concern – Sears begon als postorderbedrijf – bekend bij alle Amerikanen. Op het hoogtepunt eind jaren tachtig was het warenhuis de grootste winkelketen in de Verenigde Staten, en mogelijk zelfs de wereld. Sears had toen enkele duizenden vestigingen en meer dan 300.000 werknemers.

Kort daarop begon de omzet van Sears echter terug te lopen. In een poging die trend te keren fuseerde het bedrijf in 2004 met branchegenoot Kmart, waar Lampert toen een van de voornaamste eigenaren was. Het hielp niet: zeker na de financiële crisis liepen de verkopen steeds verder terug en werden de verliezen steeds groter.

Investeerder Lampert is op zijn best in benarde situaties, en daar zit hij nu in

Wat volgde waren voortdurende kostenbesparingen, die vele tienduizenden winkelmedewerkers hun baan kostten. Veel van de schuldeisers hebben dan ook moeite met Lampert als redder: in hun ogen is hij juist de man die Sears in de loop der jaren stapje voor stapje kapot heeft gemaakt.

Een groep schuldeisers gaat zelfs nog verder dan kritiek hebben op Lampert, de groep heeft de miljardair aangeklaagd. De schuldeisers willen dat hij gestraft wordt voor zijn rol bij de neergang van Sears. Zijn grote beloften waren volgens hen „op zijn best bedrieglijk, en in het ergste geval frauduleus”.