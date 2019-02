Politiecommissaris ontslagen na belangenverstrengeling

Wegens fraude en corruptie heeft de Nationale Politie vrijdag de politiecommissaris Peter van den E. uit Eindhoven met onmiddellijke ingang ontslagen. De hooggeplaatste functionaris, die al veertig jaar bij de politie werkt, was als ‘programmaleider sensing’ verantwoordelijk voor de inzet en aanschaf van waarnemingsapparatuur zoals camera’s, microfoons en andere technische hulpmiddelen.

Van den E. is al sinds begin 2016 geschorst met behoud van zijn salaris. Uit intern onderzoek van de politie is volgens een woordvoerder van de Nationale Politie gebleken dat de commissaris zich heeft schuldig gemaakt aan misbruik van bevoegdheden, het aannemen van giften van derden en belangenverstrengeling. De politiecommissaris zou zich naar verluidt hebben laten fêteren door bedrijven waarmee hij namens de politie zaken deed. Hij zou financieel hebben geprofiteerd van contracten en reisjes hebben aangenomen van bedrijven die apparatuur leverden aan de politie. Hij zou ook kosteloos in Frankrijk hebben verbleven op de wijnboerderij van een eveneens verdachte zakenpartner.

Meerdere telefoons

In het onderzoek naar Van den E. is onder meer huiszoeking verricht en zijn meerdere telefoons afgeluisterd. De commissaris was vele jaren bij de politie actief op het gebied van het verzamelen van informatie over personen of objecten waarbij gebruik wordt gemaakt van technische apparatuur: van camera’s, tot weegplaten of drones.

Van den E. was ook tien jaar lang directeur van Criminee!. Dit is de naam van het regionale platform criminaliteitsbeheersing in Brabant. Het gaat om een stichting waar overheid en bedrijfsleven samenwerken om met technische middelen criminaliteit op bedrijventerreinen, parkeerplaatsen en binnensteden te bestrijden.

In ongeveer een jaar tijd is het de derde keer dat een vooraanstaande politieagent wegens fraude met strafontslag wordt gestuurd. In december 2017 werd de oud-voorzitter van de Centrale Ondernemingsraad van de Nationale Politie Frank Giltay wegens „zeer ernstig plichtsverzuim” de laan uitgestuurd. Volgens politiebaas Erik Akerboom was Giltay „bij herhaling onverantwoordelijk omgegaan met financiële middelen van de politie”.

Vorig jaar werd ook de Amsterdamse politiecommissaris Ad Smit met strafontslag gestuurd wegens jarenlange verduistering in dienstbetrekking. ‘Adje Latje’ was geliefd en gehaat binnen het korps Hij zou regelmatig familieleden, vrienden en collega’s op kosten van de politie hebben gefêteerd.

Strafrechtelijke onderzoek

De afgelopen drie jaar is er ook een strafrechtelijk onderzoek geweest naar commissaris Van den E. Een woordvoerder van het landelijk parket zegt dat dit onderzoek recentelijk is afgerond. „Er volgt binnenkort een beslissing over de verder strafrechtelijke afdoening in deze zaak”.

Van den E. kan zich niet verenigen met zijn ontslag en zal dit besluit aanvechten, laat hij weten via zijn strafadvocaat Marijn Zuketto. „Hij heeft zich niet schuldig gemaakt aan plichtsverzuim, laat staan van ernstig plichtsverzuim. Er is in geen enkel opzicht sprake van onoorbaar gedrag”. Tegenover vrienden heeft Van den E. gezegd zich het slachtoffer te voelen van jaloerse collega’s en bedrijven die laster over hem en een zakenpartner zouden hebben verspreid.

Zoon in Limburg

De commissaris zou ook een videobedrijf van zijn zoon in Limburg financieel hebben bevoordeeld door deze firma filmpjes te laten maken voor Criminee!. Van den E. was ook betrokken bij het project Secure Lane. Het gaat om samenwerking tussen bedrijfsleven en overheid om met cameratoezicht op parkeerplaatsen de transportcorridor van de Rotterdamse haven via de A16, A58 en A67 naar Duitsland te bewaken. Zo moeten diefstallen van ladingen uit vrachtauto’s worden tegengegaan.

Het strafrechtelijk onderzoek tegen Giltay en Smit is ook afgerond. Het Openbaar Ministerie kan nog niet zeggen wanneer de strafzaken tegen deze twee verdachten gaan beginnen.