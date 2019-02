Oranje handbalvrouwen krijgen Franse bondscoach

Emmanuel Mayonnade wordt de nieuwe bondscoach van de Nederlandse handbalsters. De 35-jarige Fransman heeft getekend tot en met Olympische Zomerspelen in Tokio in 2020. Dat maakte de ploeg vrijdag bekend.

Sinds 2015 is Mayonnade hoofdcoach van de Franse club Metz Handball. Hij begint op 22 maart voor Oranje. De aanvoerder van het damesteam, Danick Snelder, zegt uit te kijken naar de nieuwe samenwerking, zo staat op de website van het team:

“We zijn blij dat we van start kunnen met deze nieuwe bondscoach. Manu [...] kijkt met een frisse blik naar het team. Hij heeft bij Metz laten zien waartoe hij in staat is en wij hopen dat samen met hem bij het Nederlands team door te zetten.”

Onder leiding van Mayonnade behaalde het team driemaal achtereen de landstitel. Metz Handball speelt in Europa op het hoogste niveau mee in de EHF Champions League. Hij maakt zijn debuut met de Nederlandse vrouwen in Groningen met een oefeninterland tegen Duitsland.

‘Duidelijk plan’

“Nederland heeft veel goede speelsters, waar ik met mijn club Metz vaak tegen heb gespeeld. Ik ken de kwaliteiten van de speelsters, heb een duidelijk plan voor ogen en kijk ernaar uit om met hen samen te werken”, zegt Mayonnade in de persverklaring.

Mayonnade volgt als hoofdcoach de Deense Helle Thomsen op. Die haalde met de Nederlandse dames zilver op het EK in 2016, en brons op het WK in 2017 en het EK in 2018. Kort na Kerst besloot zij onverwachts te stoppen. Dat deed ze vanwege een “opeenhoping van kleine ergernissen”, zo zei zij in een interview met NRC.