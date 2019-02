Moeten de nieuwe straaljagers de NAVO-kernwapentaak behouden?

Behoud van de kernwapentaak jaagt een nieuwe wapenwedloop aan

De kernwapentaak is niet meer wat die was, door technologische ontwikkeling kunnen kleinere kernwapens „heel precies, en dankzij de F-35 onzichtbaar, hun doel treffen.” Eraan vasthouden „verlaagt de drempel voor daadwerkelijk gebruik van kernwapens en vergroot de instabiliteit in Europa. Het jaagt een nieuwe wapenwedloop aan.” Jan Gruiters, directeur vredes- organisatie Pax, in Trouw

Nederland moet zijn kernwapentaak inruilen voor betere Europese defensiesamenwerking

We kunnen beter onderzoeken hoe „we betere Europese defensiesamenwerking krijgen, zodat we als Europa ook onze eigen veiligheid beter kunnen waarborgen. Mee gaan doen in de wedloop met ook kernwapens op onze vliegtuigen” draagt niet aan bij een veiligere wereld. Rob Jetten, D66-leider, bij Met het oog op morgen (NOS)

Europa moet niet langer van Amerikaanse kernwapens afhankelijk zijn

Een kernwapentaak, ja, maar dan niet langer voor Amerikaanse, maar Europese kernwapens. Een „Europees leger met een eigen geloofwaardig kernwapen staat nu, met stip, bovenaan de agenda.” Frank Ankersmit, politiek filosoof, in de Volkskrant

Als Nederland niet langer kernwapentaken wil, verzwakt het de NAVO

Tegenover agressie van Rusland en anderen is „politieke cohesie” van de NAVO cruciaal. „Door mogelijke deelname aan nucleaire operaties met hun jachtvliegtuigen, tonen Europese regeringen een extra verantwoordelijkheid, die de geloofwaardigheid van de NAVO-defensie versterkt.” De Adviesraad Internationale Vraagstukkken in een advies over kernwapens

Als Nederland stopt met zijn kernwapentaak, verliest het aan internationale invloed

Als Nederland ‘nee’ zegt, verliest het aan invloed. „Die invloed moeten we niet overschatten, maar het is belangrijk om mee te praten met de grotere mogendheden op dat kernwapendossier. Als je nee zegt, ben je verder voor hen niet meer van belang.” Dat is juist van belang als je kernwapenbeheersing wil. Joris Voorhoeve, oud-minister van Defensie en lid van de AIV, in een toelichting op het AIV-advies, op BNR

Als het technisch kan, dan is deze discussie betekenisloos

„De F-35A zal vermoedelijk uitgerust kunnen worden met de B61-12 nucleaire bom.” En als dat kan, dan maakt het niet meer uit welke officiële taak je dat vliegtuig toekent, want: „In wapenonderhandelingen telt niet wat een wapensysteem doet, maar kan doen.” Ko Colijn, defensiedeskundige, in NRC

