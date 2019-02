Machiel kwam ook nog

Adviseur Machiel Bolhuis (51, links) werd voorjaar 1974 samen met broers Arjan (53, sales-engineer) en Ewout (51, directeur, rechts) gefotografeerd op hun lagere school De Poort in Almelo.

„We waren alle drie flink aan het wisselen. Arjan was slechts vijftien maanden ouder. Mijn ouders werden verrast door een tweeling. Ewout werd verwacht, en toen kwam ik ineens ook nog. Het verhaal is dat de dokter hierover bewust had gezwegen. Hij wilde hen waarschijnlijk stress besparen. Dergelijk paternalisme paste bij de tijd, maar ze hadden het liever geweten. Mijn ouders kenden elkaar door een contactadvertentie in een kerkblad. Moeder beschreef zichzelf als: ‘Fries uiterlijk’, gezond en stevig betekende dat. Vader, geboren Fries, reageerde. Ze trouwden in 1964. Hij was boekhouder, maar schoolde zich om, wilde goed doen voor de maatschappij. In Bergen (N-H) kreeg hij werk bij de sociale dienst. Dat was voor iedereen een heerlijke tijd met spelen op het strand en mijn moeder als vrijwilliger bij de Wereldwinkel. Toch verhuisden we naar Almelo. Dit versterkte onze broederlijke band: in de nieuwe omgeving begonnen we gedrieën. Een neefje noemde ons De Zware Jongens; naar Donald Duck. Wij sloopten zijn speelgoed; onbedoeld, dat wel. Almelo was dagenlang vliegeren, vuurwerk afsteken en op chopper-fietsen rijden. Schoolleraren sprak je aan met hun voornaam. Aan spelling deden we niet. Schrijven zoals je praat: Aksie, niet Actie. Ewout was initiatiefrijk, ik stillig, verlegen. Arjan was de onrustige. Men dacht vaak dat hij en Ewout de tweeling waren. In 1976 verhuisden we alweer, nu naar Zuidlaren. Ook daar begonnen we als drietal. Toch kozen wij ons eigen pad, ook in de jaren daarna. Alle drie behept met optimisme; een gevoel dat ik sterk in deze foto terugzie.”

