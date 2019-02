Lichaam uit wrak op zeebodem is van Emiliano Sala

Het lichaam dat is geborgen uit het wrak van een neergestort vliegtuigje in Het Kanaal is van de Argentijnse voetballer Emiliano Sala. Dat heeft de Britse politie donderdag gemeld, schrijft persbureau Reuters.

De politie van Dorset liet in een verklaring weten dat de lijkschouwer van de regio in zuidelijk Engeland het lichaam formeel heeft geïdentificeerd als dat van de 28-jarige voetballer van Cardiff City.

Het vliegtuigje waarmee Sala op 21 januari vanuit het Franse Nantes naar zijn nieuwe club in Wales vloog, stortte nabij het eiland Guernsey in zee. De enige andere inzittende was de piloot, de 60-jarige Brit David Ibbotson.

Het wrak werd afgelopen zondag gevonden. Het enige lichaam dat daarbij werd aangetroffen is woensdagavond geborgen en donderdag naar de lijkschouwer in Dorset gebracht. De piloot wordt nog vermist.

De families van Sala en Ibbotson zijn ingelicht, aldus de politie. Hoe Sala is omgekomen, wordt nog onderzocht.

Cardiff City publiceerde een verklaring online met een foto van Sala. “We bieden ons oprecht medeleven en onze deelneming aan de familie van Emiliano aan”, aldus de club. “Hij en David zullen voor altijd in onze gedachten blijven.”