Jeff Bezos voelt zich slachtoffer van een politieke aanslag

Is Jeff Bezos, baas van Amazon, rijkste man op aarde en dolverliefde minnaar, het slachtoffer van een politieke aanslag? Of is de onthulling van zijn affaire met een tv-presentator niets meer dan het gebruikelijke roddelnieuws, zoals tijdschrift The National Enquirer dat elke week naar buiten brengt over de rich and famous?

Anderhalve week geleden onthulde het blad dat Bezos acht maanden een verhouding heeft met Lauren Sánchez, ooit presentator van So you think you can dance?. Het blad drukte foto’s en tekstberichten van de (nog getrouwde) geliefden af, zoals het dat vaker doet. Maar ditmaal sloeg het doelwit van hun reportage terug.

Bezos heeft een veiligheidsadviseur ingehuurd om onderzoek te doen naar de motieven achter de onthulling. Kosten noch moeite zouden daarbij worden gespraard, zo liet de Amazon-baas weten – en dat is geen loos dreigement van iemand die volgens zakenblad Forbes als eerste persoon op aarde meer dan 150 miljard dollar (ruim 134 miljard euro) waard is.

Daarop kreeg Bezos van een topman uit het bedrijf achter The Enquirer, AMI, te horen dat hij maar beter kon stoppen met wroeten, anders zouden nog pijnlijker onthullingen volgen. Dat leidde donderdag tot een lange publicatie van Bezos op blogplatform Medium, waarin hij AMI-baas David Pecker laat weten dat hij niet zwicht voor wat hij omschrijft als „afpersing en chantage”.

Met en zonder kleren aan

De Amazon-baas publiceerde in zijn bericht de mail die Dylan Howard, ‘chief content manager’ van AMI, aan Bezos’ advocaat stuurde, eindigend met de zinnen: „Het zou geen enkele uitgever plezier doen om deze email te sturen. Ik hoop dat het gezond verstand overwint – en snel.”

Howard stuurde de beschrijving mee van foto’s die het roddelblad nog achter de hand had. Deels inderdaad pijnlijk persoonlijke foto’s: „Meneer Bezos met blote bast, zijn telefoon in de linkerhand – met zijn trouwring om. Hij draagt ofwel een strakke werkmansbroek, ofwel korte broek – en zijn halfstijve mannelijkheid steekt door de rits van genoemde broek”. En deels volkomen onschuldig: „Een selfie van meneer Bezos met al zijn kleren aan.”

AMI maakt zich vooral druk om de suggestie van Bezos en zijn team dat de beweegredenen van de uitgever wel eens politiek kunnen zijn geweest. Dat is een gevoelig punt, omdat AMI en David Pecker betrokken zijn geraakt in de verschillende onderzoeken naar president Trump. Zo heeft Pecker om strafvervolging te ontlopen, toegegeven dat The National Enquirer de verhalen heeft gekocht van vrouwen die op het hoogtepunt van de presidentscampagne van 2016 wilden onthullen dat zij een verhouding hadden gehad met Donald Trump. En dat hij die verhalen vervolgens niet heeft gepubliceerd – de zogenoemde catch and kill-methode die het roddelblad vaker toepaste.

Ook verwijst Bezos naar banden tussen Pecker en het Saoedische koningshuis, waar president Trump ook een rol in zou hebben gespeeld. Zo dineerde Pecker eens in het Witte Huis met een zakenman die nauwe banden heeft met de Saoedi’s, en kort daarna reisde Pecker naar hoofdstad Riad om Saoedische zakenlui te warm te maken voor investeringen in zijn bedrijf. Ook bracht AMI aan de vooravond van het bezoek van kroonprins Mohammed bin-Salman aan de VS, begin 2018, een glossy magazine uit over The New Kingdom, honderd jubelpagina’s over Saoedi-Arabië en zijn dynastie.

Vervolging voorkomen

Gevoelig aan deze verwijzing is in elk geval dat Pecker en AMI een overeenkomst hebben gesloten met justitie om vervolging te voorkomen, waarin staat dat ze gedurende drie jaar de wet niet mogen overtreden. Als AMI door Saoedi-Arabië is betaald om dit blad te maken – en de Saoedi’s hebben miljoenen uitgegeven aan PR in Amerika zonder het te melden – dan is dat een strafbaar feit.

En als dat geen strafbaar feit is, dan zal justitie in elk geval met een loep de e-mails lezen van AMI-topman Dylan Howard en Jon Fine, een van de topjuristen van dat bedrijf. Daarin stellen zij Bezos en diens advocaten voor te stoppen met zijn onderzoek en het doen van uitlatingen over de vermeende motieven van AMI voor de bewuste publicatie.

Intussen zijn ook verschillende journalisten naar voren gekomen met beschuldigingen dat ook zij door AMI zijn bedreigd wegens hun onderzoek naar de praktijken van het bedrijf. Onder hen Ronan Farrow, de journalist die voor The New Yorker schreef over de afbetaling van Trumps veronderstelde maîtresses.

Ronan Farrow schreef op Twitter over de bedreigingen die hij zegt te hebben ontvangen van AMI: