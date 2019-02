Grieks parlement keurt NAVO-lidmaatschap Macedonië goed

Het Griekse parlement heeft vrijdag ingestemd het het toetreden van Macedonië tot de NAVO. Dat meldt persbureau AP. Dat betekent dat het land zich vanaf volgende week waarschijnlijk officieel de Republiek Noord-Macedonië gaat noemen.

Tijdens de stemming keurden vrijdag 153 parlementariërs het akkoord goed, 140 waren tegen. Premier Alexis Tsipras zei bij aanvang:

“Ik heet Noord-Macedonië van harte welkom, het land stelt zich gebroederlijk op tegenover Griekenland. Macedonië moet een bondgenoot zijn en geen tegenstander wat betreft het stichten van vrede en het zorgen voor veiligheid en stabiliteit.”

De kwestie rondom het NAVO-lidmaatschap van Macedonië sleepte al jaren voort. Griekenland hield als enige NAVO-lid het lidmaatschap steeds tegen omdat het niet akkoord ging met de naam die het Balkanland zichzelf had gegeven. Eind vorige maand werden de Grieken het alsnog eens dat het land voortaan de Republiek Noord-Macedonië mag heten.

Eerder zei een woordvoerder van de Macedonische regering tegen persbureau Meta dat de naamswijziging in gaat, een week nadat Griekenland formeel toestemming voor het lidmaatschap heeft verleend. Dat is vrijdag dus gebeurd.

Woensdag werd tijdens een ceremonie op het NAVO-hoofdkwartier in Brussel de toetredingsprocedure al officieel in gang gezet. De andere 28 NAVO-lidstaten moeten het lidmaatschap nog goedkeuren. Na verwachting zal het land over ongeveer een jaar toetreden.

Lees ook: Van het Grieks parlement mag het buurland Noord-Macedonië heten

Gevoelige kwestie

De naamkwestie lag gevoelig in Griekenland en leidde de afgelopen weken bijna tot een regeringscrisis. Veel Grieken zijn boos op premier Tsipras die met zijn Macedonische ambtgenoot Zoran Zaev over de naamswijziging onderhandelde.

Nationalistische Grieken vinden dat Macedonië een territoriale claim op de Griekse regio met dezelfde naam doet. Zij stellen dat de naam ‘Macedonië’ alleen bij hun eigen land hoort. Griekenland gebruikte de afgelopen drie decennia de naam FYROM, Former Yugoslav Republic of Macedonia voor het sinds 1991 onafhankelijke land. Onder die naam werd in het lid van de VN.

De NAVO bestaat in april 70 jaar en telt met de officiële toetreding van Macedonië straks uit dertig lidstaten.