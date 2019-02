Geboorteland Palestijnen niet meer in register als ‘onbekend’ of ‘Israël’

Nederlanders van Palestijnse origine kunnen in de toekomst bij de burgerlijke stand laten registreren dat ze zijn geboren in de Palestijnse gebieden. Dat heeft staatssecretaris Raymond Knops (Binnenlandse Zaken, CDA) vrijdag laten weten aan de Tweede Kamer.

Voorheen moesten Nederlanders die zijn geboren in de Palestijnse gebieden, Israël als geboorteland laten vastleggen in de zogeheten basisregistratie personen. Dat komt omdat alleen landen die door Nederland zijn erkend, in aanmerking komen als officieel geboorteland. De Palestijnse staat is niet erkend, dus was registratie als geboren Palestijn onmogelijk. Vanaf 2014 konden Palestijnse Nederlanders wel kiezen voor de geboorteplaats ‘onbekend’.

Knoops gaat Palestijnse Nederlanders nu de mogelijkheid geven om hun geboorteland te laten registreren als ‘Gazastrook en Westelijke Jordaanoever, met inbegrip van Oost-Jeruzalem’. Dat is de manier waarop de Palestijnse gebieden in de Oslo-akkoorden uit 1993 staan, schrijft Knops aan de Kamer. “De benaming is tevens in overeenstemming met het Nederlandse standpunt dat Israël geen soevereiniteit over deze gebieden heeft en het standpunt ten aanzien van de niet-erkenning van de staat Palestina”, aldus Knops.

Persbureau ANP schrijft dat Knops met zijn besluit mogelijk een zaak bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) heeft voorkomen. Een in de Palestijnse gebieden geboren Nederlander wilde naar het EHRM stappen om ervoor te zorgen dat hij zich als geboren Palestijn kon laten registreren.