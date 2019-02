Renald Majoor: ‘Een zak geld zonder emotie zegt niets’

In het voorjaar van 2017 vertelde Renald Majoor aan de Volkskrant dat hij als 12-jarige jeugdspeler van Vitesse werd aangerand door zijn teamleider. Wat er na die onthulling is gebeurd vindt hij louterend. Majoor heeft er geen moment spijt van gehad dat hij naar buiten is getreden, al was het zeker niet gemakkelijk.

Een paar maanden na de publicatie richtte Majoor de stichting ‘De stilte verbroken’ op, waarmee hij een veilig sportklimaat voor kinderen wil bevorderen. Vorig jaar werd hij door NOC*NSF benoemd tot de eerste (betaalde) ambassadeur voor de aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag binnen de sport.

Op de vraag of het ambassadeurschap als een vorm van genoegdoening moet worden gezien, kijkt Majoor verbaasd. „Zo ervaar ik het niet”, zegt hij. „Bij NOC*NSF vinden ze me inspirerend, ook voor slachtoffers. Toen ze merkten dat het mij menens was, en ik met mijn stichting echt zaken wilde veranderen, werd ik serieus genomen. Het ambassadeurschap is daar een uiting van.”

Vitesse is verantwoordelijk voor wat er met hem is gebeurd, zegt Majoor. Hij is blij dat de Arnhemse club iets goed wilde maken. „Aanvankelijk wilden ze dat ik clubambassadeur werd voor de aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Maar omdat ik al een stichting had die hetzelfde doet, boden ze aan mijn stichting vijf jaar lang te sponsoren.”

In die periode helpt Vitesse Majoor het thema bespreekbaar te maken en misbruik in de sport te bestrijden. De club helpt hem ook aan „meer geldstromen” en hij mag gebruikmaken van haar faciliteiten.

„Het voelt goed”, zegt Majoor, maar genoegdoening is niet compleet zonder excuses. „Een zak geld zonder emotie zegt niets.” En dus was hij blij dat het excuus van Vitesse in de Volkskrant zwart op wit stond, naast zijn relaas: „Wij bieden Renald onze excuses aan. Zoiets mag met kinderen nooit gebeuren.”

Vorig jaar meldden zich vier mensen bij zijn stichting die als minderjarige misbruikt werden bij hun sportvereniging, onder wie oud-wielrenster Petra de Bruin. Majoor probeert te bemiddelen in hun contact met NOC*NSF. Over die gesprekken wil hij niets kwijt.

„Als ik met slachtoffers praat benadruk ik vooral dat ik lotgenoot ben”, zegt Majoor. „Ook ik ken de angst niet op mijn woord geloofd te worden. Toen ik als twaalfjarige bij mijn moeder in de auto zat, om aangifte te doen, heeft ze een aantal keren gevraagd: het is toch wel écht zo hè? Ik weet nog goed hoe opgelucht ik was toen de dader meteen bekende.”

Net als Petra de Bruin pleit Majoor voor een fonds voor slachtoffers van seksueel misbruik in de sport. „Makkelijk wordt het niet”, voorspelt hij. „Er is vast veel discussie voor nodig om instanties in beweging te krijgen.”

Maar hij is „voorzichtig optimistisch” dat het daar wel op uitdraait. Want een alternatief is, zegt hij, niet voorhanden. „Slachtoffers moeten nu veel te veel moeite doen om voor genoegdoening in aanmerking te komen. Het is te verstopt.”