Ik kom uit Amsterdam, maar studeer nu al een aantal maanden in Groningen. Mijn vrienden daar vinden het maar niks, dat ik uit de Randstad kom. Terwijl we via een draaideur het universiteitsgebouw verlaten, verklaart een van hen – hij komt zelf uit het Drentse dorp Nijeveen – beledigd: „Jullie doen daar in de Randstad alsof er buiten Amsterdam niets te beleven valt!” Ik knik maar empathisch. Als we de draaideur uitkomen, kijkt hij me met glinsteroogjes aan, lijkt zijn preek over Randstadarrogantie volledig vergeten, en verzucht met kinderlijk enthousiasme: „We hebben nergens in heel Nijeveen draaideuren. Dus ik ben altijd heel blij, als ik er een tegen kom.”

