Dit zijn de indrukwekkendste foto’s van de afgelopen week

President Donald Trump kwam dinsdag naar het Capitool in Washington, om in het Congres zijn State of the Union te houden. First Lady Melania (links) kwam mee, net als twee jonge gasten: de 11-jarige Grace Eline, die aan kanker lijdt, en Joshua Trump. Het jongetje is geen familie van de president, maar wordt door klasgenootjes gepest vanwege hun gemeenschappelijke achternaam.

Foto Mandel Ngan / AFP