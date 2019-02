Defensie was onvoorzichtig bij vervoer gevaarlijke stoffen

De luchtmacht heeft in 2016 bijna vijftig overtredingen begaan bij vijf gecontroleerde vluchten in Mali, Jordanië en Malta waarbij gevaarlijke stoffen werden vervoerd. Ondanks maatregelen die het ministerie van Defensie sindsdien trof, zijn ook daarna nog meldingen van fouten binnengekomen. Dat bevestigt een Defensie-woordvoerder naar aanleiding van berichtgeving van de Volkskrant.

De overtredingen in 2016 vonden plaats op vluchten waarbij ook munitie werd vervoerd. Verschillende keren werd de inhoud van verpakte gevaarlijke stoffen niet of onjuist aangegeven. Op andere momenten werden gedeeltelijk gevulde hoge-drukflessen vervoerd in de veronderstelling dat ze leeg waren. In één geval werd met gevaarlijke stoffen gevlogen zonder dat daar toestemming voor was.

Nieuwsuur berichtte begin 2018 al over het onvoorzichtige luchtvervoer bij Defensie. Uit een vertrouwelijk rapport van Defensie bleek toen dat zowel binnen Nederland als in missiegebieden onzorgvuldig werd omgegaan met gevaarlijke stoffen. Of de vijf gemonitorde vluchten in 2016 onderdeel uit maken van die rapportage - die over de periode 2013-2016 ging - kan Defensie niet bevestigen.

Extra veiligheidsadviseurs

Het ministerie nam de afgelopen jaren maatregelen om voorzichtiger om te gaan met het vervoer van gevaarlijke stoffen. Zo werden onder meer extra veiligheidsadviseurs aangesteld en kwam er op de militaire vliegbasis in Eindhoven een extra scanner, aldus een woordvoerder. Ook wordt er strenger gecontroleerd voordat vluchten vertrekken.

Het aantal meldingen van verkeerd vervoer van gevaarlijke stoffen is volgens Defensie dan ook afgenomen. Eind 2018 waren dat er nog twee in drie maanden. Wel blijkt het voornemen van het ministerie om in missiegebieden slechts nog veiligheidsadviseurs in te zetten met minimaal zes maanden ervaring niet altijd te lukken.

Defensie kampt al tijden met personele problemen. Er zijn volgens de woordvoerder momenteel zo’n zesduizend vacatures. Op het Opleidings- en Trainingscentrum Logistiek zouden drie veiligheidsinstructeurs werkzaam moeten zijn. Een van deze drie posities is echter vacant.