De vakman die Pim alle ruimte gaf

Paul Witteman wilde niet speciaal bij de televisie, hij wilde vooral bij de VARA, want de VARA was links. Dat vertelde hij donderdag in de speciale Witteman-uitzending van De Wereld Draait Door wegens zijn recente afscheid van Buitenhof. Er was ook ruimte was voor zelfkritiek van de hoofdpersoon. Hij erkende dat hij zijn ‘kompas’ kwijt was toen hij Femke Halsema tijdens de ziekte van Eberhard van der Laan plompverloren vroeg of zij burgemeester van Amsterdam wilde worden. Het was nog niet bijgelegd.

De linksheid van Witteman kwam ook ter sprake toen het ging over het tv-debat na afloop van de gemeenteraadsverkiezingen van 2002. PvdA-leider Ad Melkert wendde zich wanhopig tot ‘meneer Witteman’ toen hij omver geblazen dreigde te worden door de triomfantelijke winnaar Pim Fortuyn. Witteman greep niet in, Melkert ging ten onder – politieke geschiedenis en televisiegeschiedenis ineen.

Professionalisme ging bij Witteman boven standpunt. Ik moest daaraan denken toen een journalist van de VARA Gids mij wegens het tienjarig jubileum van Omroep WNL vroeg of die omroep ‘een rechts geluid’ liet horen.

Dat hangt af van wat je rechts vindt. Donderdag bracht WNL een nieuwe aflevering van Stand van Nederland, ‘De geldpolonaise’, over het economisch belang van carnaval.

Als geld een rechtse hobby is, dan is dat een rechtse invalshoek – maar echt ideologisch wilde het niet worden. In totaal wordt er tijdens het feest 270 miljoen euro de economie ingepompt, becijferde WNL. Al is Stand van Nederland ook wat slordig: het herhaalt graag dat het zich baseert op cijfers van CBS en SCP, maar leunde in carnavalis herhaaldelijk op een onderzoekje van een verzendwinkel in feestkostuums. Die had onder meer het carnavalsoverspel („een kwart van de Brabanders”) geïnventariseerd.

Politiek neutraal was de gazer: een schitterende man op leeftijd die het gaas kneedt dat uiteindelijk een figuur op een praalwagen moet gaan vormen. „Je moet nooit tegen het gaas ingaan, dan lukt het niet.” Het bespaart ook veel geld, zo’n vrijwilliger. Een wagen kost daardoor geen 100.000 maar 10.000 euro. De gazer was het hoogtepunt van de uitzending, naast het interview met De lawineboys (2195 euro voor een halfuur, u kent ze van de hit ‘Seks met die kale’).

Rick Nieman is voor WNL wat Paul Witteman voor de VARA is (of was). Privé is hij misschien wel rechts, maar op tv overheerst het vakmanschap. Zijn Italiëserie Langs Romeinse wegen (reizen is razendsnel een rechtse hobby aan het worden, in klimaattijden) is niet hemelbestormend, maar wel genuanceerd. Nieman trekt van migrant naar Mussolinifan.

Zondag gaf de eerste aflevering een goed beeld van hoe de Italiaanse kiezer voor de zoveelste keer verweesd is geraakt. Nieman sprak zijn ex-zwager, een man die zijn restaurant door de economische crisis heeft moeten sluiten. Op de oude partijen wilde hij niet meer stemmen, Berlusconi was volstrekt uitgesloten, dus was het de anti-Europese Vijfsterrenbeweging geworden. Nu zag hij met lede ogen aan hoe die werd gepiepeld door de politiek veel geslepener, rechtse Lega.

Het meest rechtse geluid bij WNL klonk donderdag bij Goedemorgen Nederland, waar achtereenvolgens de PVV, ontstemde twitteraars, VVD-Kamerlid Thierry Aartsen en programmamaker Marien van der Kooij (van Stand van Nederland) de actie van de klimaatspijbelaars unisono afkeurden. Van der Kooij suggereerde dat er misschien ‘in het weekend’ kon worden gestaakt. Dat laatste was een suffe vergissing, maar staken is natuurlijk nooit een rechtse hobby geweest.